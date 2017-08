Ikea entra nel business dei pannelli solari 0 agosto 4, 2017

C’è un nuovo concorrente sul mercato dei pannelli solari: Ikea. L’azienda svedese ha deciso di commercializzare sia pannelli solari che le batterie per la casa che servono per accumulare l’energia prodotta dal fotovoltaico. L’azienda allarga, insomma, il suo raggio d’azione dall’arredamento al settore delle energie rinnovabili per le abitazioni. La nuova area è, al momento, disponibile solo in Gran Bretagna, ma la commercializzazione dovrebbe essere estesa anche in altri Paesi. I pannelli solari con marchio Ikea sono offerti con una garanzia di 25 anni, oltre a una garanzia di sei anni sull’installazione e su tutto ciò che riguarda l’hardware del sistema e le sue prestazioni. L’azienda ha siglato un accordo con un’impresa, Solarcentury, che fornisce i pannelli solari e cura l’installazione per i clienti Ikea.