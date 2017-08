Casa vacanze: su le compravendite, giù i prezzi 0 agosto 4, 2017

Gli italiani tornano a comprare la seconda casa per trascorrervi le vacanze. L’Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2017 di Fimaa-Confcommercio, realizzato con la collaborazione di Nomisma, ha sondato l’andamento del mercato 2017 delle case vacanze in Italia, analizzando i dati delle compravendite e delle locazioni di 203 località di mare e 112 di montagna e lago. Ebbene? La ricerca segnala un’importante crescita delle compravendite di abitazioni nelle località turistiche: rispetto al 2015 le transazioni immobiliari sono cresciute del 20,2%. Entrando nello specifico, le località di mare hanno fatto registrare un +19,9%, quelle montane +23,5% e quelle di lago +15,2%.

Nel 2017 il prezzo medio per l’acquisto di un’abitazione turistica in Italia si è attestato sui 2.229 euro al mq commerciale, con un trend dei prezzi di vendita delle case per vacanza in ulteriore contrazione: il dato medio fa segnare una flessione annua pari a -2,5%. L’Umbria è la regione che ha registrato il calo più intenso (-4,5%), a seguire Abruzzo (-3,2%), Lazio, Lombardia, Marche, Toscana e Valle d’Aosta (-3,0%); più contenuto il dato in Puglia (-0,9%), mentre in Calabria si è rilevata una sostanziale stabilità.

Tra le località nostrane, Santa Margherita Ligure (in provincia di Genova) si è nuovamente confermata in cima alla classifica per quanto riguarda i prezzi massimi di compravendita di appartamenti top o nuovi, con valori pari a 13.600 €/mq. Completano il podio Forte dei Marmi (Lucca) con 13.100 €/mq e Capri (napoli) con 13.000 €/mq. A seguire, si trovano le più rinomate località montane italiane: Madonna di Campiglio (Trento), Courmayeur (Aosta) e Cortina d’Ampezzo (Belluno).