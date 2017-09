Accordo tra Bauma Conexpo India e Icema 0 agosto 29, 2017

Bauma Conexpo India, Fiera Internazionale per Macchine Edilizia, Macchine per Materiali Edili, Macchine Minerarie e Veicoli Edilizia, e l’Icema, l’Associazione dei Costruttori di Costruzione Indiana, collaboreranno strettamente in futuro. È stato firmato a Delhi un accordo di cooperazione che rende l’evento più importante per l’industria delle macchine da costruzione nell’India settentrionale. Firmando l’accordo, Icema è diventata l’associazione partner ufficiale di Bauma Conexpo India. La partnership è fissata fino al 2020. Il mercato delle macchine da costruzione in India sta registrando un trend positivo, soprattutto a causa dell’incremento del lavoro stradale e del movimento terra.

In qualità di associazione per il settore delle macchine edili in India, Icema agisce come un forte legame tra industria e governo e campagne per la crescita e lo sviluppo nel settore. Negli ultimi anni Bauma Conexpo India è diventato un punto di incontro per l’industria delle macchine edili in India.