YouTrade luglio-agosto: speciale gruppi e consorzi e tutti i numeri della Gdo 0 luglio 31, 2017

YouTrade luglio-agosto 2017

Fino a qualche anno fa era considerata con una certa sufficienza dai distributori di materiali edili: la Gdo, Grande distribuzione organizzata, si è dimostrata invece un osso duro anche per i punti vendita più specializzati. E ora erode fette sempre maggiori di mercato. YouTrade ha, per la prima volta, analizzato i bilanci dei maggiori gruppi della Gdo, li ha messi a confronto e ha scoperto che…

I risultati, le tabelle, una mappa e un’analisi esclusiva sull’avanzata di Leroy Merlin, Bricoman, Obi, Optimax e simili è contenuta nel nuovo numero della rivista edita da Virginia Gambino Editore. È un’inchiesta che, senza dubbio, risulterà di grande interesse per chi si occupa di distribuzione. Ma non è tutto: il mensile dedicato al mondo dell’edilizia contiene anche un identikit di 30 gruppi e consorzi della distribuzione, con risultati, strategie e previsioni dei protagonisti. È una fotografia di quello che è il trend del settore e della attività delle rivendite che, anticipiamo, non sempre è in crisi. A proposito di trend: il periodico di Virginia Gambino Editore pubblica anche i numeri e le prime previsioni sull’andamento del settore dell’edilizia, frutto del lavoro del Centro Studi YouTrade anticipato a una platea selezionata durante l’ultimo appuntamento di YouTrade Academy.

Sul nuovo numero della rivista ci sono anche altri argomenti di largo interesse. Per esempio, una sezione speciale dedicata all’evoluzione del laterizio, un materiale antico che si dimostra sempre più attuale. Oppure un articolo sull’impatto dell’automazione nei settori dell’edilizia e della distribuzione. Insomma, è un numero da tenere ben in vista sulla scrivania.

Per ottenere la rivista con il dossier speciale dedicato a gruppi e consorzi sottoscrivete l’abbonamento a YouTrade. L’abbonamento dà diritto anche alla partecipazione al Convegno nazionale YouTrade in programma il 19 settembre a Milano (per chi non è abbonato l’iscrizione all’evento costa 119 euro). Il programma del convegno si trova sul sito http://www.constructionb2b.it/