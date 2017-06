Novacolor (Gruppo San Marco) aumenta il capitale e si espande all’estero 0 giugno 6, 2017

L’edilizia sarà anche in crisi, ma chi dipinge case e appartamenti no. Lo testimonia il risultato di Novacolor, azienda del Gruppo San Marco, che nel 2016 ha registrato un aumento delle vendite del 9,4%. Il buon risultato ha spinto l’azienda ad ampliare la sede produttiva di Forlì e ad aumentare il capitale sociale per supportare l’espansione internazionale del brand che è considerato la boutique dell’azienda di Forlì. E anche i primi mesi del 2017 sembrano caratterizzati positivamente, dopo la partecipazione alla Milano Design Week ad aprile e il lancio di nuovi prodotti frutto della vocazione di Novacolor all’innovazione.

Altro significativo evento aziendale è rappresentato da un importante aumento di capitale sociale. Spiega Pietro Geremia, vice presidente esecutivo del Gruppo San Marco: «L’aumento del capitale, da 100.000 euro a 1 milione, è una delle azioni messe in campo dal Gruppo San Marco per supportare lo sviluppo commerciale di Novacolor sia in Italia che all’estero, e per effettuare investimenti mirati sui mercati del Medio Oriente e del Far East, consolidando così una presenza già importante».

Sono infatti sempre di più i professionisti che ogni giorno, in oltre 50 Paesi del mondo, scelgono la qualità dei prodotti Novacolor, diventata punto di riferimento per i migliori studi di architettura e design a livello internazionale. Una tendenza che sembra premiare la scelta di Novacolor di utilizzare materie prime organiche e di alta qualità, alla base di una gamma colori ed effetti decorativi sempre in linea con le tendenze del mercato più evoluto e sensibile. Novacolor ha costruito negli anni un posizionamento di grande valore, con un portafoglio di prodotti diversificato e una particolare attenzione all’ambito contract. L’azienda da sempre fa leva su competenze tecniche d’eccellenza, qualità e continui controlli nella produzione e su forti rapporti con i clienti rafforzati da un programma di formazione continua. È su queste basi che Novacolor ha registrato nel 2016 un importante aumento delle vendite (+9,43% rispetto al 2015) forte anche delle volontà del Gruppo San Marco di mantenere la produzione in Italia, a Forlì, e di investire su un nuovo stabilimento di oltre 9000 metri quadri.

Nell’ambito di Colorificio San Marco, gruppo leader in Italia nella produzione di sistemi vernicianti per l’edilizia, Novacolor si conferma quindi la color boutique scelta dalla fascia di mercato più esigente: le scelte pionieristiche in tema di materiali e la vocazione ad anticipare le tendenze hanno naturalmente condotto il brand verso una dimensione sempre più internazionale. Non a caso il 2016 e i primi mesi del 2017 sono stati molto intensi per Novacolor anche per la partecipazione a prestigiose manifestazioni di settore, da New York all’Oman, dal Belgio a Mosca.