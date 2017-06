Le cappe di Elikor passano agli svizzeri di Faber 0 giugno 1, 2017

Le cappe per cucina russe emigrano in Svizzera. Ad acquistarle è il Gruppo Franke, azienda con sede ad Aarburg, che ha ora la quota di maggioranza di Elikor, impresa con leadership sul mercato russo. L’obiettivo di Franke è utilizzare il know-how di Faber, tra le più grandi aziende produttrici di cappe da cucina a uso domestico. Faber, Business Unit per le cappe all’interno del Gruppo Franke, coopererà con Elikor in modo da rafforzare ulteriormente la posizione del gruppo con sede a Kaluga, in Russia, al fine di proseguire lo sviluppo di prodotti di fascia alta: cappe da cucina progettate con un design al tempo stesso moderno e tradizionale.

L’acquisizione di una quota di maggioranza di Elikor è parte integrante della strategia di crescita di Franke nel settore cappe da cucina, il cui obiettivo principale è quello di rafforzare la presenza a livello globale, la capacità produttiva così come le competenze in ricerca e sviluppo di Faber in modo da promuovere la sua posizione di leadership nel settore produttivo delle cappe da cucina.

Elikor è stata fondata nel 1995, è un’azienda leader nella produzione di cappe da cucina con un design moderno e allo stesso tempo tradizionale. Oggi più di 5 milioni di famiglie russe hanno scelto Elikor. L’azienda ha le sue sedi produttive a Kaluga, Russia, dove vengono realizzate circa 600mila unità all’anno.

Il Gruppo Franke appartiene al Gruppo Artemis ed è leader mondiale nella fornitura di soluzioni per cucine domestiche, bagni residenziali e pubblici, ristorazione professionale e preparazione del caffè.

Il Gruppo opera in tutto il mondo e impiega circa 9.000 persone in 40 paesi, con vendite di oltre 2 miliardi di franchi. In Italia, Franke ha la sua sede dal 1969 a Peschiera del Garda, importante sito produttivo di lavelli da cucina, piani cottura e forni rivolti alla fascia medio/alta del mercato. Include anche Faber, azienda con sede a Fabriano, tra i leader mondiali nel settore delle cappe da cucina.