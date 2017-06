Quarta filiale a Brescia per Elle Esse: «Così siamo più vicini ai nostri clienti» 0 giugno 7, 2017

Poker per Elle Esse, storica azienda produttrice di polistirene espanso e soluzioni per l’isolamento termoacustico, che apre la sua quarta filiale a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. L’inaugurazione si terrà sabato 10 giugno, dalle ore 11 alle 17, e per l’occasione sarà applicato uno sconto del 5% su tutti i prodotti a deposito, ritirati entro il mese di giugno.

Presente su tutto il territorio nazionale con una rete commerciale che fa capo a filiali strategicamente collocate per offrire il massimo supporto logistico, di servizio e di assistenza, Elle Esse dal 2014 ha adottato una strategia per essere più vicina ai propri clienti: «In un momento in cui nell’edilizia i quantitativi non erano più quelli di una volta, abbiamo deciso di ottimizzare la logistica, aprendo punti di appoggio sul territorio», spiega Luca Zanardi, Amministratore Delegato di Elle Esse. «Punti di appoggio che si compongono di filiali, di nostra proprietà, e di point, depositi di materiali appoggiati presso altre strutture, che ci hanno permesso di tornare a essere competitivi in un mercato complicato come quello attuale». Ogni filiale rende disponibile l’intera gamma di prodotti Elle Esse, dagli isolanti termici e acustici a tutti i complementi necessari all’installazione.

«La prima filiale Elle Esse è stata aperta a Milano tre anni fa: da fatturato zero, siamo arrivati a 1 milione di euro. Brescia è la continuazione di un progetto strategico che sta avvicinando Elle Esse ai suoi clienti, rendendo disponibile i nostri prodotti in tempi brevissimi, nelle quantità necessarie al cliente e su tutto il territorio nazionale. Dai nostri due siti produttivi continuiamo a riempire gli autotreni, ma invece di consegnarli direttamente al cliente, ci appoggiamo alle nostre filiali e ai depositi terzi, dove vengono stoccati e venduti a richiesta. È cambiata proprio la logistica e il rapporto con la rete di vendita, con un’innovazione anche informatica», racconta Zanardi.

Fondata nel 1972 a Limena come bottega artigiana per attività di imballaggio e lavorazioni speciali del polistirene espanso, Elle Esse ha sempre investito nello sviluppo tecnologico e nella ricerca applicata ai materiali. Sotto la spinta dell’innovazione, l’attenzione si è progressivamente spostata verso l’edilizia e la produzione di materiali isolanti ecocompatibili, capaci di garantire eccellenti prestazioni termiche e acustiche, con durata illimitata e completa riciclabilità. Alla sede di Piazzola sul Brenta si affianca un nuovo sito produttivo a Noventa di Piave con impianti all’avanguardia per l’espansione e la sinterizzazione del polistirene oltre all’introduzione di innovazioni tecnologiche, come la linea di accoppiamento di compound polimerici al polistirene espanso per ottenere isolanti per l’edilizia già impermeabilizzati. La storia recente dell’azienda vede la nascita della nuova divisione di Acustica e l’ampliamento della gamma di prodotti finiti. Inoltre viene potenziata l’assistenza tecnica, per fornire al mercato soluzioni efficienti in grado di rispondere alle nuove esigenze di risparmio energetico, per costruzioni in classe A.