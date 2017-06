Condor: nuovo logo e nuovo slogan per l’azienda di casseforme e ponteggi

Nuova immagine e non solo per Condor. A rappresentare l’azienda di casseforme e ponteggi sarà, dal prossimo giugno, una brand image dai caratteri più decisi ma stilizzata nella parte pittografica. Il nuovo logo, che del precedente ha ripreso il colore rosso, dandogli però più luminosità, e ha sostituito al nero il grigio per evocare la materia prima utilizzata(l’acciaio), è l’emblema della capacità di Condor di accettare e superare sempre nuove sfide.

“La rivisitazione del logo – annuncia Francesco Petrosino, general manager della Condor -è solo il punto di partenza di un restyling che nei prossimi mesi interesserà la nostra brand identity e di conseguenza anche il sito Internet(www.condorspa.com), più snello, più dinamico e funzionale. Un cambio di pelle voluto fortemente dall’azienda in concomitanza con l’apertura della filiale di Dubai, una pietra miliare sul percorso di crescita all’estero che abbiamo intrapreso da qualche anno e che speriamo possa vederci attori protagonisti nel prossimo futuro ”.

La nuova immagine coordinata, espressa nel nuovo company profile e sintetizzata dallo slogan “Welcome the challenges”, ben rappresenta il Dna di un’azienda che ha fatto delle sfide il combustibile della sua crescita. Il logo, in cui i tagli verticali e orizzontali delle lettere richiamano la versatilità e la modularità propri dei prodotti a marchio Condor e dell’approccio flessibile alla progettazione di soluzioni tecniche, è stato disegnato per essere più efficace nella comunicazione digitale dell’azienda. Prossimo obiettivo il rifacimento del sito, strutturato in modo da risultare più funzionale per la consultazione da dispositivi mobili.