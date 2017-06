Aipe, le voci di capitolato per costruire con i sistemi Saad 0 giugno 7, 2017

Proposte le voci di capitolato per costruire con i sistemi Saad

I sistemi costruttivi ad armatura diffusa, denominati Saad, rappresentano una delle soluzioni più innovative per realizzare edifici con elevate prestazioni: alta sicurezza in caso di sisma e elevato isolamento termico. Essi sono costituiti da due elementi fondamentali, pareti e solai, entrambi realizzati con l’utilizzo dell’Eps, polistirene espanso sinterizzato. Per l’elemento verticale (le pareti) si impiegano casseri isolanti a rimanere in cui viene realizzata la parte portante in calcestruzzo e acciaio, per l’elemento orizzontale (il solaio) invece si impiegano elementi che creano un componente leggero, facile e veloce da movimentare. Il progettista ha la necessità di accedere a fonti sicure e credibili per definire e identificare i manufatti da utilizzare nell’edificazione della costruzione. Per tale motivo Aipe, con il supporto e la condivisione delle aziende del gruppo Saad, ha stilato le due voci di capitolato (riportate di seguito) valide per il computo metrico, prestazionale e descrittivo dell’opera dedicata alla parete ed al solaio. Le proposte sono anche state inviate alla Camera di Commercio per essere inserite nei prezzari delle opere edili.

A09038 Pareti in calcestruzzo con pannelli e blocchi isolanti

Pareti in calcestruzzo armato a coibentazione termica incorporata, realizzata con elementi cassero a perdere, termoisolanti e autoportanti, che permangono in opera, in Polistirene Espanso Sinterizzato (Eps, norma Uni En 13163), costituiti da due lastre (interna ed esterna) distanziate da appositi connettori predisposti per il corretto posizionamento in opera dell’acciaio di armatura e per il contenimento del getto di calcestruzzo. Dimensioni del cassero: elementi con larghezza pari a 120 cm e sino a 240 cm, altezza variabile da 30 a 350 cm, spessori variabili delle lastre (interna-esterna) 6-30 cm, con sede per il getto del calcestruzzo di spessore variabile da 15 a 40 cm. I prezzi escludono posa e fornitura del calcestruzzo e dell’acciaio di armatura, comprendono gli oneri per la posa dei casseri, per la formazione di spalle, architravi, il solo utilizzo dei puntelli, pezzi speciali e disarmo per altezza fino a 4,00 m: per pareti di spessore totale (al netto delle finiture) di 27 cm e spessore del setto interno di 15 cm, 88€/m2; sovrapprezzo per ogni cm in più di intercapedine, 1 €/m2 e ogni cm in più di isolante 2 €/m2.

A08004 Solai alleggeriti

Solaio piano o inclinato, costituito da pannelli cassero isolanti, per alleggerimento e di larghezza variabile da 60 a 120 cm, in polistirene espanso sinterizzato (Eps, norma Uni En13163), opportunamente sagomati per ricevere il getto di calcestruzzo a realizzare un solaio con travetti in c.a. gettato in opera. I pannelli possono prevedere elementi interni atti a conferire autoportanza durante la fase di posa e per il fissaggio della finitura all’intradosso. I pannelli sono dotati di fondello in Eps atto a isolare l’intradosso del travetto e delle travi in c.a. di spessore minimo 2 cm. I prezzi escludono la fornitura e la posa del ferro di armatura e del calcestruzzo. Sono compresi: le armature e le puntellature provvisorie di qualsiasi tipo e natura, forma e specie, fino ad un’altezza di 3,50 m dal piano di appoggio; la fornitura dei pannelli, compresi i relativi fondelli e pezzi speciali ove occorrenti. Per pannelli di spessore totale (al netto delle finiture) di 16 cm, 55 €/m2; sovrapprezzo per spessori maggiori di isolante: per ogni cm in più di EPS, 1,5 €/m