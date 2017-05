XT Insulation si moltiplica 0 maggio 25, 2017

La società specializzata nella distribuzione di isolanti in lana di roccia e in lana di vetro per l’isolamento termico e acustico crea due nuove controllate per coprire meglio le zone del Nordest e della Lombardia. E per il futuro…

L’isolamento è uno dei trend dell’edilizia. Proprio per questo le imprese che producono e distribuiscono materiali isolanti, per paradosso, non devono rimanere isolate. Insomma, i materiali devono stare sempre più vicini ai propri clienti. Ed è quanto ha deciso XT Insulation, una delle maggiori realtà nazionali nella distribuzione di isolanti in lana di roccia e in lana di vetro per l’isolamento termico e acustico. XT Insulation, infatti, ha deciso di creare due nuove società per la distribuzione. Come spiega a YouTrade, Gianluca Menozzi, presidente di XT Insulation Spa.

Domanda. Di che si tratta?

Risposta. Abbiamo costituito due nuove società, XT Insulation Nordest e XT Insulation Lombardia, che dovranno sviluppare sotto il nostro diretto controllo un nuovo modo di fare distribuzione, nei mercati locali di Lombardia e Triveneto sia nell’ambito dell’isolamento per l’edilizia che in campo industriale.

D. Com’è nata l’idea di questa iniziativa?

R. Con l’intento di trovare nuove soluzioni per avvicinarsi sempre più al territorio del Nord Italia, creando un nuovo modello di business in grado di intercettare un mercato di prossimità, che da lunga distanza non era possibile sviluppare e fornire per diversi motivi, per esempio per modeste quantità, disponibilità immediata della merce in loco, incidenza dei trasporti.

D. Quale impatto prevedete sul vostro business?

R. L’intenzione è quella di aumentare in modo importante il volume complessivo d’affari sia in termini di merce che di risultati, diversificandone però le fonti. Per cui l’iniziativa non riguarda solo edilizia. E questo sarà possibile grazie alla grande esperienza e specializzazione del nostro personale tecnico e commerciale.

D. Quali compiti avranno, nello specifico, le due nuove società?

R. Le due nuove realtà, ognuna per la propria area di competenza, grazie a una stretta collaborazione con tutta la catena produttiva partendo dalla progettazione dovranno, attraverso le proprie reti tecnico-commerciali, sviluppare un lavoro sinergico con la progettazione, passando per la distribuzione e arrivando all’impresa-applicatore con un’offerta integrata, che abbia la capacità di soddisfare le esigenze del mercato sia in termini di consulenza che di servizio.

D. Chi sono i diretti responsabili delle nuove società?

R. Il controllo e la gestione delle due nuove realtà è in mano al management di XT Insulation. Nello specifico, la parte di sviluppo commerciale sarà di competenza di Alberto Zanichelli per XT Insulation Lombardia e di Andrea Baldo per XT Insulation Nordest.

D. Le aziende saranno sotto il totale controllo della casa madre o sono coinvolte altre aziende?

R. Le due nuove società sono sotto il controllo di XT Insulation spa. Nella compagine sociale di entrambe sono presenti però anche realtà locali di primaria importanza storica e strategica in ambito distributivo sui territori di competenza. Per XT Insulation Nordest, per esempio, è presente anche la Epiù, distributore veneto con 12 punti vendita presenti nelle provincie di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza. Nella società dedicata alla Lombardia, invece, ci sono due grandi realtà lombarde specializzate nella distribuzione di sistemi a secco (cartongesso) e edilizia leggera. In questo caso, siamo riusciti a coinvolgere nel nostro nuovo progetto, due concorrenti, la Ediltech, storico distributore di Brescia, ed Eurogips, che ha cinque punti vendita nelle provincie di Bergamo, Milano, Monza Brianza e Lecco.

D. Che cosa cambia per i fornitori?

R. Per i fornitori di lana di roccia e di lana di vetro ai quali XT Insulation si rivolge da anni, i cambiamenti potranno essere solo positivi, in quanto il modello di business che le due nuove realtà porteranno avanti non potrà che rafforzare il rapporto. E siamo certi che per i nostri fornitori questa sia una grande opportunità di crescita.

D. Nell’azione pratica che cosa cambia per i rivenditori?

R. I rivenditori locali avranno la possibilità di affidarsi a un partner competente e attrezzato per dare risposte rapide e un servizio puntuale a ogni loro richiesta relativa al mercato delle fibre minerali, al corretto isolamento termico, l’ideale isolamento acustico ed il sicuro isolamento e protezione dal fuoco.

D. Le due nuove società sono state create anche per far fronte a un mercato che è diverso rispetto al passato. Qual è la situazione oggi?

R. Il mercato edile che ci troviamo ad affrontare è estremamente complicato e in continuo cambiamento, estremamente differente rispetto al passato, molto più frammentato e con grande richiesta di specializzazione, all’interno di questo cambiamento siamo convinti che queste nostre nuove iniziative possano trovare la giusta collocazione.

D. Che tipo di mercato dell’edilizia avete in mente?

R. Nella nostra visione la specializzazione viene al primo posto. Ci rivolgiamo al mercato come problem solver e non solo come fornitori di beni e prodotti. La nostra idea è quella di un mercato differenziato: da una parte la Gdo, che prenderà sempre più piede, e dall’altra una richiesta in aumento di elevata specializzazione.

D. Qual è l’evoluzione futura della distribuzione?

R. La distribuzione è a un bivio: da una parte ci sono i grandi gruppi con decine di punti vendita, dall’altra la rivendita edile a conduzione familiare. Ormai si passa dalla dimensione mega alla micro e la forbice è destinata ad amplificarsi in futuro. La distribuzione dovrà gioco forza decidere da che parte stare: o diventa parte della Gdo, o si specializza a sua volta.

D. Quale sarà il peso della Gdo e quanto può influire sul vostro business?

R. La Gdo avrà in futuro un peso sempre maggiore nel settore della distribuzione edile, fatto di grandi volumi e presenza territoriale, ma influirà minimamente sul nostro modello di business in quanto la domande poste a noi e alla Gdo sono estremamente diverse. Il nostro modello di business sarà differente dalla Gdo, perché andrà nella direzione di offrire innanzitutto consulenza specialistica, calcoli e consulenza gratuita per tutti i nostri clienti e comunque prodotti isolanti selezionati con il miglior rapporto costo-prestazione.

D. Le due nuove società si occupano delle aree del Veneto e Lombardia. Pensate di replicare l’iniziativa altrove?

R. Innanzitutto partiamo dal Triveneto e dalla Lombardia, perché oltre all’Emilia Romagna dove noi abbiamo la sede, riteniamo siano ancor oggi aree di primaria importanza strategica per il nostro mercato, edile ed industriale. Non è detto che ci si fermi qui….

D. Infine, quali sono le previsioni di business per 2017 di XT Insulation?

R. Nonostante il perdurare di una situazione economica difficile del mercato italiano, XT Insulation ha sempre mantenuto sin dalla sua costituzione nel 2014 degli ottimi risultati, sia in termini di fatturato che di redditività. Per il 2017 prevediamo di mantenere questo trend.