Wingrip Bituminoso, un classico Winkler che si rinnova 0 maggio 22, 2017

Le nuove caratteristiche dell’impermeabilizzante Winkler

Impermeabilizzante e ponte d’aggrappo universale, pronto all’uso. La comparsa nel mercato dei prodotti impermeabilizzanti del Wingrip Bituminoso, avvenuta qualche anno fa, aveva rivoluzionato non solo il concetto di impermeabilizzazione, ma anche quello della posa dei prodotti ceramici e dei rivestimenti. Oggi, con la nuova formulazione, Wingrip Bituminoso è riuscito a superare se stesso, migliorando ulteriormente le sue prestazioni di resistenza e di adesione, e alzando quindi l’asticella delle sue prestazioni tecniche.

Wingrip Bituminoso è un prodotto a base di speciali polimeri e bitumi in emulsione acquosa, senza solventi, pronto all’uso e garantisce una straordinaria rapidità di messa in opera. È stato specificamente formulato per realizzare, facilmente, uno strato impermeabile e adesivo di eccezionale resistenza ed efficacia su balconi, terrazze e bagni prima della posa di pavimenti e rivestimenti. È applicabile sia su superfici verticali che orizzontali ed è indicato per la sovrapposizione su piastrelle esistenti o su massetti cementizi. Realizza uno strato elastico estremamente tenace e coprente, garantendo poi la perfetta adesione della colla cementizia.

Grazie alla speciale formulazione, Wingrip Bituminoso non richiede alcun tipo di armatura, rinforzi o l’impiego di particolari adesivi, è sufficiente l’uso di una colla adeguata all’impiego. Nel caso di utilizzo di colle cementizie della gamma WINKLER, il ciclo sarà integralmente coperto da specifica garanzia assicurativa rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni.

L’attenzione verso la certificazione (Classificazione secondo la norma Uni En 12004 :2003) del prodotto e la completa tutela sia dell’operatore che del cliente finale rendono Wingrip Bituminoso il partner ideale dei professionisti dell’impermeabilizzazione, impegnati a realizzare lo strato impermeabile e il ponte d’aggrappo per la posa di pavimenti ceramici e rivestimenti su terrazze, balconi, piatti doccia e bagni. Il suo ciclo di posa è realmente rapido e la superficie può essere rivestita già dopo 7 ore, in condizioni climatiche non estreme, permettendo così un evidente risparmio di tempo – mediamente del 50% rispetto ai prodotti tradizionali – e quindi di denaro, garantendo al cantiere oltre il 30% di marginalità.

La nuova formulazione, come sempre elaborata nei laboratori Winkler, presenta dunque due sostanziali miglioramenti che riguardano il “crack-bridging”, quindi l’elasticità del prodotto, e la sua resistenza. In genere, quando si aumenta l’elasticità le resistenze tendono a diminuire. Non è il caso del nuovo Wingrp Bituminoso che vede raddoppiati l’allungamento e la resistenza all’abrasione. Per comprendere facilmente la tenacia di questa nuova formulazione, basta pensare che 1 centimetro quadrato di prodotto è in grado di sostenere un peso di 7 chilogrammi.

Nella nuova edilizia, sempre più orientata verso soluzioni altamente performanti, certificate e garantite – e nel caso di Wingrip Bituminoso anche assicurate – il vantaggio competitivo è più che evidente. La tecnologia Winkler Safe prosegue quindi nella sua opera di ricerca e miglioramento delle prestazioni dei suoi prodotti, come sempre mettendo in primo piano, oltre al valore intrinseco delle sue formulazioni, la salute dell’uomo e dell’ambiente.