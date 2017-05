Vetro antigrandine Fakro: la mansarda è più sicura 0 maggio 23, 2017

Finestre da tetto Fakro

Il vetro temperato antigrandine delle finestre Fakro assicura eccellenti performances anche in caso di perturbazioni e maltempo. Sono molti gli aspetti da considerare nella valutazione di una finestra da tetto: un buon serramento non può infatti prescindere da un design esclusivo, una concreta praticità d’utilizzo, un’importante luminosità e elevate performance in termini di efficienza energetica e sicurezza. Non bisogna tuttavia tralasciare un altro aspetto significativo nonché determinante per assicurare un alto livello di durabilità e sicurezza della finestra: la resistenza alle intemperie.

Secondo player mondiale nel mercato delle finestre da tetto, da 25 anni costantemente teso all’innovazione tecnologica e alla qualità del dettaglio, il Gruppo Fakro produce una vasta gamma di soluzioni caratterizzate non solo da un pregevole appeal ma anche da materiali all’avanguardia. Ne sono un esempio i vetri temperati ad alta resistenza utilizzati per le finestre Fakro: in grado di aumentare la sicurezza dei serramenti anche durante precipitazioni molto intense di pioggia o di grandine, questi speciali vetri proteggono efficacemente la mansarda dal maltempo. Nel caso in cui si verifichino eventi anomali capaci di danneggiare il vetro, Fakro offre inoltre una garanzia a tempo indeterminato, a riprova del suo costante impegno ad offrire ai propri clienti il massimo grado di qualità e servizio.