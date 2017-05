Tubes Radiatori, Origami vince il Red Dot Design Award 2017 0 maggio 24, 2017

Tubes Radiatori – Origami

Il calorifero Origami, disegnato da Alberto Meda per Tubes Radiatori, ha vinto il Red Dot Design Award 2017, un nuovo e prestigioso riconoscimento a conferma del suo design innovativo. Sì, perché Origami è stato selezionato da una giuria di 40 esperti internazionali che, con criteri di valutazione quali l’innovazione, la funzionalità, la qualità e l’attenzione all’ecologia, ha concesso il marchio di qualità Red Dot solo ai prodotti che si distinguono per queste caratteristiche. La cerimonia di premiazione per il Product Design 2017 si terrà lunedì 3 luglio 2017 a Essen presso l’Aalto‐Theater e il Red Dot Design Museum.

Origami, presentato in occasione del Salone del Mobile 2016, oltre al Red Dot Design Award ha vinto anche il Salone del Mobile. Milano Award 2016, l’Archiproducts Design Award 2016, il Good Design Award 2016 e il Design Plus Award Powered by ISH 2017. Estensibile e ripiegabile come un paravento, avvolgente e invitante come un abbraccio, capace di portare calore in ogni ambiente della casa attraverso una presenza importante ma discreta, identitaria ma mutevole: questo è Origami, disegnato da Alberto Meda, un radiatore elettrico plug & play ad alta efficienza che dialoga con lo spazio in cui viene installato affiancando alle funzioni, proprie o accessorie, la possibilità di separare due ambienti, di preservare la privacy, di amplificare un’atmosfera di riservatezza, aumentando la sensazione di benessere.

Origami è connotato da una flessibilità dimensionale resa possibile dalla sapiente capacità costruttiva di Tubes e dall’utilizzo della tecnologia dell’estrusione dell’alluminio. La complessa ingegnerizzazione del progetto, sviluppata dai tecnici dell’azienda, permette di dar vita a elementi di altezza diversa e consente, già in fase di estrusione, l’integrazione delle funzioni: grazie al calore generato anche per convezione dagli elementi cavi del radiatore, è così possibile garantire un incremento della capacità e dell’efficienza termica. Origami è disponibile in tre versioni: free-standing, a parete e totem, ognuna delle quali adattabile a ciascun ambiente della casa e caratterizzata anche grazie agli accessori che la completano.



Tubes Radiatori

Tubes rappresenta, nel segmento produttivo dei radiatori e scaldasalviette, l’evoluzione di una realtà imprenditoriale che vanta un’esperienza ventennale. Azienda sita nel cuore del nord-­‐est sin dagli inizi, nel 1994, ha dimostrato sensibilità nel captare le aspettative del mercato. Tubes ha puntato sull’innovazione per creare un’identità propria e connotata, dando avvio a un intenso lavoro di ricerca e sperimentazione in campo tecnico ed estetico, condotto in parallelo su materiali, processi di lavorazione, forme e dimensioni. Tre le collezioni di punta dell’azienda: Basics, Extras ed Elements. Quest’ultima, con la direzione artistica di Ludovica+Roberto Palomba, ha il merito di aver conferito una nuova identità al calorifero, grazie anche al contributo stilistico di autorevoli firme del design internazionale, fino a trasformarlo da mero componente d’impianto a elemento tecnologico della struttura architettonica.