Gli strati del tetto secondo Monier

Il tetto di oggi assicura performance elevate, in termini di isolamento e di protezione, se chi lo progetta e chi lo realizza concretizza un insieme di strati differenti che interagiscono tra loro e concentrano in un pacchetto quella funzione che un tempo svolgeva il solaio della nonna. In passato, infatti, il sottotetto era quello spazio in cui si depositavano gli oggetti dismessi e che costituiva, soprattutto, una sorta di ‘bolla’ che isolava l’edifico e gli spazi abitativi sottostanti dall’ambiente esterno. Oggi, invece, il sottotetto si trasforma in mansarde abitabili realizzate proprio dove esistevano i vecchi solai. La funzione protettiva deve essere, quindi, necessariamente assolta da un tetto più complesso, costituito da diversi strati, ciascuno dei quali svolge una funzione importante e differente.

Il concetto di stratigrafia – Per meglio comprendere questo concetto, basti pensare al nostro abbigliamento, a quanto esso diventa complesso man mano che ci si avvicina alla stagione fredda. Tutti gli strati che indossiamo hanno la funzione di isolare il nostro corpo, trattenendo il calore, non facendo permeare il freddo e favorendo la traspirazione al tempo stesso.

L’edificio come una sorta di essere vivente – Le abitazioni devono essere pensate come a un organismo vivente. Devono ‘respirare’, trattenere il calore, far passare solo i ‘flussi’ che si desiderano, impedendo il passaggio a quelli indesiderati (il freddo in inverno e il caldo eccessivo in estate). Ecco così che la ‘bolla’ del solaio di un tempo si “compatta” nei numerosi strati del tetto di oggi.

Il sistema tetto integrato secondo Monier – Quando si parla di tetto non si intende un solo elemento, ma un insieme di elementi che, integrandosi tra loro, compongono il cosiddetto Sistema Tetto, tra i quali: il manto di copertura, lo strato isolante, lo strato impermeabilizzante, la linea di gronda, la linea di colmo, sistemi di evacuazione del fumo (torrette) e sistemi di deflusso dell’acqua piovana.

Per ciascuno di questi elementi, Monier, insieme ai marchi Wierer e Braas, propone ai progettisti e a coloro che si apprestano ad acquistare o a ristrutturare una casa, soluzioni per il tetto complete e personalizzabili secondo il proprio gusto e le proprie esigenze estetiche, capaci di assicurare la funzionalità dei sistemi e l’alta qualità dei prodotti. Soluzioni specifiche, innovative e funzionali che permettono la realizzazione di una ‘copertura a regola d’arte’ sia che si tratti di una residenza privata sia di un edificio pubblico.