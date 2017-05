Sistema a cappotto prestazionale, Knauf ci mette la firma 0 maggio 8, 2017

Il meglio della tecnologia Knauf al servizio del risparmio energetico

Knauf innova ancora e lancia tre soluzioni all’avanguardia tecnologica per sistemi a cappotto prestazionali: Wall Plus e Wall Basic per pareti in muratura e Wood Smart per strutture in legno. Knauf, leader europeo nei sistemi a cappotto con una esperienza trentennale nel settore, lancia sul mercato i 3 nuovi sistemi Wall Plus, Wall Basic e Wood Smart, tre innovative soluzioni di sistemi a cappotto prestazionali, frutto della tecnologia e della ricerca della divisione specializzata Knauf Involukro. Basati sui migliori sistemi e tecnologie Knauf, largamente apprezzati per le elevate prestazioni, i nuovi sistemi di isolamento termico e acustico sono all’avanguardia per la capacità di ridurre i consumi energetici anche del 30% e per la ricercata resa estetica, lasciando ai progettisti la massima libertà di progettazione architettonica e creativa delle facciate e di ogni tipo di parete perimetrale. Ideali per nuovi edifici a basso consumo energetico e per l’efficientamento di immobili in fase di ristrutturazione, i nuovi Sistemi Cappotto Termico Knauf riducono i consumi energetici per riscaldamento e condizionamento anche di oltre il 30%, proteggono le pareti esterne dall’aggressione degli agenti atmosferici e dagli sbalzi di temperatura, risolvono il problema della formazione di condensa e muffe sulle superfici interne delle pareti e, infine, migliorano il comfort di abitazioni e uffici.

I sistemi a cappotto termico Wall-Basic e Wall-Plus di Knauf sono testati e garantiti per l’isolamento di tutte le strutture murarie; si differenziano in funzione dell’isolante (Eps bianco, Eps grigio e lana di roccia) e del tipo di collante/rasante utilizzato. I sistemi Wall-Basic e Wall-Plus sono costituiti da un ciclo completo di applicazione, dal trattamento del fondo all’incollaggio dell’isolante alla finitura superficiale colorata. Il “cuore” dei nuovi sistemi sono i nuovi rasanti collanti della gamma Sm: Sm 500 Rasante/collante fibrato , Sm 700 e 780 e 700 Pro i rasanti collanti “multifibra” unici nel suo genere e il nuovo Sm 900 Light il rasante collante bianco alleggerito con sfere di vetro con la migliore “resa” in opera del mercato.

Soluzioni certificate e assicurate – Il sistema a cappotto Wall-Plus è certificato Eta 09/0284 per pannello in Eps e 13/0542 per pannello in lana di roccia. La qualità del sistema a cappotto Wall-Plus di Knauf è testimoniata anche dall’assicurazione con polizza decennale postuma di rimpiazzo opere, stipulabile su richiesta. Inoltre il Sistema Cappotto Termico con pannelli in lana di roccia offre parametri di isolamento acustico conformi alle normative vigenti, ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

Le soluzioni per il legno – Una nota particolare merita il sistema Wood-Smart,il primo sistema per strutture in legno testato e garantito da Knauf per la posa di isolanti in Eps e lana minerale. Il sistema ha ottenuto il benestare tecnico tedesco all’applicazione su supporti lignei (Z-33.47-899). Novità assoluta è l’introduzione del nuovo collante Pastol Dry specifico appunto per l’incollaggio di qualsiasi pannello isolante ( Lana Minerale compresa) anche su strutture in legno tipo X-Lam. Anche il sistema Wood-Smart di Knauf è assicurabile con polizza decennale postuma di rimpiazzo, stipulata con primaria compagnia di assicurazioni.

L’ambiente, priorità di Knauf – Lo sviluppo e il lancio dei nuovi sistemi a cappotto prestazionali si inserisce nella strategia ambientale di Knauf che persegue ambiziosi obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, riduzione delle emissioni di Co2, razionalizzazione delle risorse impiegate, diminuzione costante degli impatti ambientali dell’intero ciclo produttivo, attraverso la continua ricerca, lo sviluppo di innovazioni tecnologiche applicate ai processi e ai prodotti che ne migliorano le prestazioni ambientali.

“I nuovi sistemi della Divisione Involukro di Knauf garantiscono, con una opportuna progettazione, il raggiungimento delle migliori classi energetiche italiane ed europee, per un’edilizia sempre più attenta agli obiettivi di efficienza energetica, alla riduzione degli impatti ambientali e al contenimento dell’inquinamento. L’ampia gamma di soluzioni e di varianti, tra cui anche quelle capaci di dare finalmente una risposta a chi desidera fissare legno e lana di roccia, fanno di Knauf il partner ideale per chiunque operi nel settore dei sistemi a cappotto” ha commentato Alessio Siciliano, product manager Knauf.