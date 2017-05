Saint-Gobain vende Vemac a Eternedile 0 maggio 15, 2017

Saint-Gobain Distribuzione vende Vemac a Eternedile. La cessione è stata annunciata dalla divisione di Saint-Gobain in Italia che opera nel mercato della vendita di materiali da costruzione. Vemac è entrata dal 2007 nel perimetro delle attività di Saint-Gobain in Italia come distributore di materiali per l’edilizia all’ingrosso e al dettaglio nelle regioni Marche e Abruzzo. Eternedile, nata a Bologna nel 1949, è partner storico di Saint-Gobain come distributore dei suoi prodotti dedicati all’industria edile, è presente nelle regioni Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il Gruppo Saint-Gobain intende così concentrarsi sul proprio core business e, allo stesso tempo, migliorare il dato economico che risente della crisi del settore dell’edilizia. Il gruppo francese ha messo a segno nel 2016 un fatturato globale di 39,1 miliardi di euro, di cui 685 milioni in Italia, dove conta su circa 2.300 dipendenti. Eternedile è il distributore multi-point italiano con la maggiore estensione geografica: 27 magazzini distribuiti sul territorio nazionale e fattura circa 45 milioni.