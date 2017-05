Rivoluzione nel mondo automotive con l’arrivo del 5G 0 maggio 23, 2017

L’introduzione su larga scala del 5G e dei satelliti porrà le basi per collegare il settore automobilistico ad altri settori al di fuori dell’ecosistema tradizionale, aprendo la strada ad alleanze intelligenti e trasversali. In futuro, le automobili saranno dotate di applicazioni cloud integrate per portare salute e benessere al loro interno. Il primo passo sarà l’integrazione di dispositivi specifici, come umidificatori e aria condizionata, sensori di frequenza cardiaca nelle cinture di sicurezza, dispositivi indossabili e applicazioni sanitarie. A un livello successivo, il quadro comandi del veicolo o i parabrezza con funzionalità di realtà aumentata potranno essere utilizzati per visualizzare dati relativi alla salute, come avvisi o statistiche sui parametri vitali dei passeggeri, finché entrambi gli ecosistemi non saranno perfettamente integrati. Questa tendenza porterà anche un aumento del valore dei dati. Le case automobilistiche e i fornitori troveranno nuovi modi per monetizzare l’enorme quantità di dati a cui avranno accesso.

All’evento Intelligent Mobility di Frost & Sullivan, che si terrà il 29 giugno al Jumeirah Carlton Hotel di Londra, Olivia Price-Walker, Principal Consultant del gruppo per l’Innovazione Visionaria di Frost & Sullivan, offrirà maggiori approfondimenti e preziose best practice sul ruolo che salute e benessere avranno nelle automobili del futuro. «Entro il 2030, il mondo della sanità sarà irriconoscibile: gli attuali giganti della gestione dati – Ibm, Amazon, Google – saranno i nostri fornitori di servizi sanitari. Le nostre automobili, case e posti di lavoro saranno i nostri ospedali. La maggior parte della popolazione mondiale avrà il proprio genoma sequenziato e la medicina di precisione rivoluzionerà le cure sanitarie accurate. La salute sarà democratizzata, basata sui dati, automatizzata e guidata dai consumatori stessi. Con l’ingresso massiccio di nuovi operatori in questo mercato, è giunto il momento che il settore della mobilità faccia la propria mossa».