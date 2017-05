Gli 80 anni di Mapei e Cervia città giardino 0 maggio 8, 2017

Continua la collaborazione col Comune di Cervia per gli 80 anni di Mapei

In occasione del suo 80° anniversario, Mapei celebra l’importante ricorrenza al fianco del Comune di Cervia supportando la manifestazione floreale Cervia Città Giardino-Maggio in Fiore. L’iniziativa, che sarà inaugurata venerdì 26 maggio al Grand Hotel Gallia di Milano Marittima, proseguirà fino a settembre coinvolgendo le città di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata.

Come nelle precedenti edizioni, anche in questa occasione Mapei ha due giardini dedicati: uno nella Rotonda Pertini, a Cervia, dove verrà realizzata una composizione di fioriture annuali dedicata agli 80 anni dell’Azienda, e uno nella Rotonda Cadorna, a Milano Marittima, dove sarà installato un pannello, anche questo dedicato all’80esimo. L’anniversario dell’Azienda è l’occasione per rinnovare la collaborazione con il Comune e rafforzare la presenza di Mapei sul territorio: sin dal 2006 infatti l’Azienda è sponsor dell’iniziativa.

Nel panorama della riqualificazione estetica e funzionale degli spazi esterni e dell’arredo urbano, Mapei dispone di soluzioni all’avanguardia e sistemi completi: Mapei Color Paving, per la realizzazione di pavimenti in calcestruzzo effetto lavato, Mapestone, per il ripristino, la posa e la stuccatura di pavimentazioni architettoniche carrabili in pietra, Mapecoat Tns Urban, per il rivestimento di piste ciclo-pedonabili o aree ad arredo urbano. I sistemi si integrano perfettamente nello spazio urbano in cui si collocano.

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei taglia il traguardo degli 80 anni contando 81 consociate – di cui 7 società di servizi – e 73 stabilimenti produttivi in 33 paesi nei cinque continenti. Alla base del successo dell’Azienda: la specializzazione nel mondo dell’edilizia attraverso l’offerta di prodotti e sistemi certificati che soddisfino le richieste dei clienti e della domanda; l’internazionalizzazione, per una maggiore vicinanza alle esigenze locali e riduzione al minimo dei costi di trasporto; la Ricerca e Sviluppo, a cui viene destinato il 5% del fatturato aziendale (di cui l’80% è dedicato allo sviluppo di prodotti ecosostenibili, che rispettino l’ambiente e la salute del posatore e dell’utilizzatore finale).