Luigi Schiavo nuovo presidente di Conpaviper maggio 8, 2017

Il nuovo presidente di Conpaviper è Luigi Schiavo. Il successore di Dario Bellometti, in carica dal 2009, è stato eletto durante l’assemblea dei soci dell’associazione, in apertura del Forum Nazionale dei Massetti e Pavimenti continui di Rimini, evento di riferimento per il mondo delle pavimentazioni industriali alla presenza delle più importanti aziende del settore.

«Abbiamo un programma molto intenso, concentrato sui temi della legalità e della crescita della professionalità», ha esordito Schiavo. «Esistono già progetti molto concreti, come un patentino che andrà a integrare un albo professionale, e collaborazioni fattive con altre associazioni del settore per vivere insieme tutto quello che portiamo avanti. Non siamo solo noi di Conpaviper come massetti e pavimenti, ma c’è anche il mondo delle ceramiche, il legno, non si può pensare di andare avanti da soli senza condividere tutti gli aspetti tecnici e commerciali».

Bellometti, vera e propria istituzione di Conpaviper, lascia il testimone «dopo 8 anni e ben 4 mandati a forze nuove che hanno più linfa vitale per proseguire. Ho assunto la presidenza nell’anno più difficile, il 2009, e sono contento di essere arrivato qui con l’associazione che continua a crescere, a lavorare e a farsi conoscere. È la dimostrazione di tutto il lavoro fatto, compreso questo Forum che sta avendo un grandissimo successo. Conpaviper è pronto a partire con rinnovato slancio anche grazie al nuovo presidente e ai nuovi vice-presidenti: sono sicuro che faranno molto bene e, se cresceranno, significherà che sono stato bravo pure io».

A completare la nuova dirigenza Conpaviper, i tre nuovi vice-presidenti specializzati per le diverse sezioni. Enzo Parietti, sezione Resine, Costantino Vinella, nuovo vice-presidente con delega alle Pavimentazioni, Antonino Badalucco, altro vice-presidente per la sezione Massetti.