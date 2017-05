La congiuntura dell’edilizia e uno Speciale Design su YouTrade di maggio 0 maggio 18, 2017

L’edilizia va davvero meglio? O si tratta dell’ennesima illusione, che prelude a una cocente delusione? Federbeton, associazione che fa capo a Confindustria e riunisce le imprese del cemento, ha voluto andare a fondo e ha presentato un’analisi congiunturale che il nuovo numero di YouTrade di maggio pubblica in esclusiva. Un’anticipazione: le vendite di cemento si sono stabilizzate e le imprese hanno ricominciato a investire in costruzioni. I quattro trimestri dello scorso anno registrano una sequenza positiva rispettivamente di 1,3%, 1,2%, 1,8% e 1,3% del delta sul totale delle costruzioni e poi…

Oltre ai dati congiunturali, la rivista edita da Virginia Gambino Editore pubblica questo mese tanti altri articoli interessanti. Per esempio, un lungo approfondimento che riguarda da vicino il mondo dell’edilizia: i nuovi sistemi per facciate ventilate, consolidamento delle strutture e pareti esterne. Prodotti nuovi, soluzioni nuove, proposte nuove per raggiungere una maggiore efficienza e sicurezza. Il tutto all’interno di un ampio speciale che interesserà non solo chi costruisce, ma anche chi riqualifica edifici esistenti.

L’edilizia, da tempo, va di pari passo con un più moderno senso dell’estetica. L’occhio vuole la sua parte, ma senza rinunciare alla razionalità, alla comodità e, magari, a un prezzo adeguato. Le case sono arredate, dotate di accessori e impianti che, inevitabilmente, devono essere coordinati con il resto dell’abitazione e, se si tratta di interventi strutturali, con le tecnologie più avanzate. Tanti aspetti, insomma, che sono collaterali e complementari con il concetto di design. Milano, da questo punto di vista, offre tutti gli anni una straordinaria occasione per gli addetti ai lavori, ma anche per i privati cittadini: la Design Week. A manifestazione ormai conclusa, YouTrade ha cercato di scoprire come cambierà nel 2018 il design della design week (alcune variazioni sono già state decise) e ha selezionato in un grande servizio di 50 pagine gli spunti, le soluzioni e gli oggetti più interessanti. Un’occasione per avere sotto mano il meglio del design, che rischia di essere dimenticato una volta spente le luci della rassegna.

Non perdete questo numero speciale di YouTrade: sfoglia la rivista on line!