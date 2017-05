Knauf Insulation per l’isolamento delle coperture piane pedonabili 0 maggio 29, 2017

Knauf Insulation, sempre attenta e orientata allo sviluppo di soluzioni efficaci, versatili e prestazionali per tutte le esigenze costruttive, presenta al mercato SmartRoof All-Fix Thermal, il pannello in lana minerale ad elevate prestazioni specificatamente studiato per l’isolamento dei tetti piani pedonabili. SmartRoof All-Fix Thermal completa la gamma SmartRoof dedicata ai pannelli portanti da copertura, soluzioni isolanti in lana minerale caratterizzate dal comune denominatore di un’eccellente combinazione tra performance meccaniche e termiche.

Nato dalla ricerca Knauf Insulation, SmartRoof All-Fix Thermal è un pannello rigido isolante rivestito su un lato con velo vetro rinforzato, un materiale che lo rende ulteriormente performante e compatibile con tutte le soluzioni di rivestimento e le più comuni modalità di impermeabilizzazione. Il rivestimento in velo vetro rinforzato, come efficace alternativa ai comuni rivestimenti bituminosi, risulta altamente versatile e permette di essere perfettamente abbinato sia ad impermeabilizzazioni con membrane bituminose fissate mediante sfiammatura, che a membrane sintetiche fissate con termosaldatura o con fissaggi meccanici.

Grazie alla sua composizione SmartRoof All-Fix Thermal si caratterizza per l’elevata resistenza al fuoco, classificato in Euroclasse A2. Il velo vetro rinforzato, unitamente alle qualità della lana minerale ne fanno una soluzione altamente performante in termini di resistenza al fuoco e sicurezza passiva alla fiamma diretta. Il nuovo pannello SmartRoof All-Fix Thermal offre ai coperturisti anche il grandissimo vantaggio della pedonabilità: il tetto piano infatti è maggiormente sollecitato e soggetto rispetto ai tetti a falda a necessità di calpestio per interventi di manutenzione, così come – in fase di realizzazione – per l’installazione dei vari elementi che compongono la copertura. SmartRoof All-Fix Thermal presenta innalzati valori di carico puntuale rispetto alla gamma standard, con prestazioni di resistenza meccanica di alto livello.

Il pannello, disponibile nel formato 1000×1200 mm e negli spessori da 40 a 160 mm, risponde a tutte le esigenze di isolamento termico in maniera efficace e ottimale con un parametro di conducibilità termica molto elevato di 0,036 W/mK già a partire dallo spessore 50 mm. I pannelli della gamma SmartRoof All-Fix Thermal garantiscono la migliore performance termica con migliore sforzo in compressione e la più ampia versatilità di impiego con tutti i sistemi di impermeabilizzazione presenti sul mercato.