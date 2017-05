Il future delle città riparte dalle pavimentazioni 0 maggio 4, 2017

Pavimentazioni più economiche, durevoli, sicure e confortevoli per le città. Il calcestruzzo rappresenta una soluzione ideale per le superfici delle nostre metropoli, dalle strade ai piazzali, dai marciapiedi ai parcheggi. Se ne parla al 1° Forum Nazionale dei Massetti e Pavimenti continui, organizzato da Conpaviper, in programma il 5 e 6 maggio 2017 a Ecoarea di Rimini, dove si fa il punto sulle principali tematiche riguardanti pavimentazioni industriali, rivestimenti in resina, massetti di supporto e sottofondi.

Il calcestruzzo rappresenta il materiale ideale per realizzare una vastissima gamma di pavimentazioni e massetti. Resistenza alla compressione, resistenza all’usura, lavorabilità, durabilità, possibilità di lavorazioni superficiali sono solo alcune delle proprietà che ne consentono l’impiego in pavimentazioni con differente destinazione. I dati elaborati da Federbeton, la Federazione che in ambito Confindustria rappresenta le Associazioni della Filiera del cemento, del calcestruzzo e dei materiali di base per le costruzioni nonché delle applicazioni e delle tecnologie ad esse connesse, stima una crescita per il 2017 del settore delle pavimentazioni del 2/3% a fronte di oltre 135 milioni di mq di pavimentazioni realizzate nel 2016. Il Forum si propone di spiegare agli operatori del settore le novità e avviare un dibattito interno di approfondimento. All’interno dell’evento, le imprese, i tecnici e i professionisti possono conoscere, approfondire e dibattere sui diversi temi delle pavimentazioni.

Italcementi e Calcestruzzi, società leader in Italia nella produzione e commercializzazione di prodotti per l’edilizia, saranno presenti con uno stand all’interno del quale presenteranno con i prodotti e le applicazioni per l’isolamento termico e acustico delle abitazioni e con le soluzioni per pavimentazioni continue drenanti, architettoniche e industriali. Pavimentazioni e massetti ben progettati e realizzati hanno una lunga vita utile e con bassi costi di gestione. Le pavimentazioni in calcestruzzo, inoltre, essendo per loro natura chiare, hanno una maggiore luminanza rispetto all’asfalto dunque, soprattutto in ambiente urbano, consentono di ridurre le spese di illuminazione sia per i costi di installazione (meni punti luce) sia per i costi di gestione (lampade meno potenti). Inoltre le pavimentazioni in calcestruzzo hanno alti valori di riflessione solare, quindi riducono il calore al suolo, sono perciò indicate nelle isole si calore. Soprattutto nelle grandi città questa scelta comporterebbe in poco tempo significativi risparmi.

Italcementi e Calcestruzzi sul fronte dei massetti e delle pavimentazioni operano in maniera integrata con diverse linee di prodotti sia per il confort delle abitazioni con prodotti per l’isolamento termico e acustico, sia soluzioni per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche, industriali o estetiche. Italcementi ad esempio propone un nuovo legante idraulico, messo a punto in i.lab, il centro ricerca e innovazione di Bergamo, da miscelare con aggregati selezionati per la realizzazione di massetti a ritiro ed essicazione controllata: un vantaggio per l’applicatore che può utilizzarlo per lavori di ristrutturazione o nella realizzazione di nuovi appartamenti. E’ un prodotto particolarmente adatto per la realizzazione di massetti per pavimenti riscaldanti, in quanto aumenta la diffusione del calore. Calcestruzzi invece propone attraverso la sua Business Unit Costruzioni, un team dedicato a lavori su misura per i clienti, una gamma di soluzioni per la realizzazione di ogni tipologia di pavimentazione a cui si aggiunge un nuovo approccio: dalla collaborazione nella fase progettuale alla scelta dei materiali, dalla finitura superficiale sino alla posa in opera in cantiere.

Il programma del Forum prevede poi una serie di seminari che toccheranno molteplici aspetti inerenti i massetti e la pavimentazione continua, partendo dal progetto, addentrandosi nei problemi della manutenzione e dei materiali di utilizzo, ‘virando’ sulle corrette modalità di controllo e sul giusto isolamento acustico in rispetto della nuova normativa. A livello tecnico, poi, il Forum offrirà un approfondimento sui rivestimenti in resina secondo le linee guida Conpaviper, per poi focalizzare l’attenzione sulle diverse tipologie di massetti (riscaldanti, raffrescanti, leggeri). Di assoluto rilievo, a livello normativo, il seminario dedicato al cambiamento del contenzioso nei pavimenti industriali dopo la pubblicazione delle recenti istruzioni CNR e l’incontro sul rating di legalità.