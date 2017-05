Hörmann: apriamo la porta in un nuovo showroom 0 maggio 25, 2017

Hormann e Vmc

L’azienda specializzata in finestre e soluzioni di accesso per edifici e garage inaugura un grande spazio espositivo di Vmc vicino a Sondrio. Con sistemi domotici e prodotti a prova di dispersione del calore

Tutte le novità e i prodotti di Hörmann Italia hanno da oggi un nuovo spazio espositivo di Vmc partner di lungo corso dell’azienda. Si trova a Chiuro, in provincia di Sondrio, lungo la Strada Statale dello Stelvio. Qui è stato individuato il nuovo showroom dell’azienda, tra i principali player nel settore di porte, portoni, telai e motorizzazioni. «Lo spazio presenta una superficie di circa 250 metri quadri, di cui 200 destinati all’esposizione», racconta a Condominio Sostenibile e Certificato Davide Farina, area manager Nord Ovest di Hörmann Italia. «Questo showroom ci dà la possibilità di presentare tutti i nostri prodotti e offrire la massima scelta al cliente finale. Non solo privati, ma anche professionisti impegnati in interventi di progettazione di nuovi edifici o di ristrutturazione».

Nel punto vendita sarà così possibile toccare con mano tutte le novità in termini di porte e portoni dell’azienda tedesca, tra cui l’ultimo nato: il portone sezionale da garage Lpu 67 Thermo, in vendita da luglio anche sul mercato italiano. «Questo portone si caratterizza per gli elementi a separazione termica con uno spessore di 67 millimetri, che permettono di elevare ancora di più le prestazioni in termini di coibentazione. Oltre al risparmio energetico, Hörmann è molto attenta anche al comfort e alla sicurezza, con lo sviluppo di tutta una serie di dispositivi di motorizzazione collaudati e certificati». E non solo per portoni e cancelli. L’azienda offre, infatti, tutti i vantaggi dell’automazione anche in casa con i sistemi di motorizzazione PortaMatic che permettono di aprire automaticamente le porte per interni con un semplice telecomando.

«Una soluzione che si inserisce nella diffusione di sistemi domotici, a vantaggio non solo delle persone diversamente abili o anziane, ma anche di chi desidera maggiore comfort nella propria abitazione», commenta Farina. Motivo in più per scegliere di sostituire porte e finestre di casa, operazione che tra l’altro rientra nei Bonus Casa al 65%. Vasta anche la gamma di soluzioni per i condomini a cui Hörmann propone portoni per garage collettivi che garantiscono uno scorrimento estremamente silenzioso in ogni fase di apertura e chiusura, grazie all’avvio e all’arresto rallentati, e porte di ingresso che hanno anche la possibilità di inserire elementi accessori. «Scegliere Hörmann significa scegliere prodotti di qualità, dalle tecnologie avanzate. Il nome del marchio è una garanzia di affidabilità e durabilità, oltre che di innovazione. Siamo sempre al lavoro per il continuo miglioramento dei nostri prodotti in modo da rispondere in maniera rapida ed efficiente alle diverse esigenze del cliente finale».