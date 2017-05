Nuovo showroom Habimat per BigMat De Mas 0 maggio 24, 2017

Habimat per BigMat De Mas

La storica realtà di Feltre (Belluno) nell’edilizia e nell’idraulica inaugura venerdì 26 maggio il nuovo showroom dedicato alle finiture di interni e arredobagno.

Una nuova sala mostra ricavata da spazi espositivi completamente rinnovati che presenta prodotti di alta gamma con personale specializzato per interpretare i bisogni e le esigenze del cliente: sono questi i punti di forza del nuovo showroom Habimat di BigMat De Mas Annibale & C. a Feltre (BL) che sarà inaugurato venerdì 26 maggio. Per l’occasione è previsto un evento aperto al pubblico “Sinfonia in showroom” che dalle ore 16 vedrà gli allievi della Scuola Comunale di Musica “A. Miari” di Belluno esibirsi nello showroom.

Il pubblico potrà ammirare il nuovo spazio al primo piano, con 600 mq dedicati al mondo delle finiture e dell’interior design, che va ad aggiungersi agli altri 600 mq del piano terra che ospita il reparto idraulica. Un open space dove progettisti, architetti, designer, arredatori e clienti privati possono scoprire le novità e le tendenze per progettare e arredare gli ambienti di casa secondo i trend del momento. Uno spazio espositivo, organizzato in ambientazioni curate nei minimi dettagli secondo i principi di stile e design che caratterizzano Habimat«Il nostro showroom è specializzato in tutto quello che riguarda il mondo del bagno: dai rivestimenti alle finiture, dalla rubinetteria ai sanitari, dagli accessori agli elementi d’arredo – racconta Andrea De Mas, uno dei titolari –, offriamo soluzioni complete grazie anche al vasto assortimento del nostro reparto di idraulica».

Un servizio dalla A alla Z che non si limita solo all’ampia varietà di prodotti ma comprende anche la progettazione in 3D dei vari ambienti, la consulenza e l’assistenza sia in fase iniziale sia in fase post vendita. «La formazione per noi è molto importante, rappresenta un valore aggiunto per la nostra attività – spiega De Mas – rendendoci non solo più preparati a rispondere alle esigenze dei clienti, oggi più che mai attenti e informati, ma anche più competitivi rispetto alla concorrenza. Nel nostro showroom addetti al settore e privati trovano soluzioni non solo prodotti». Formazione a 360 gradi che riguarda sia lo staff sia i professionisti: il team dello showroom Habimat De Mas ha seguito i corsi per la progettazione e per la posa della BigMat Design School, mentre per i professionisti «nei prossimi mesi organizzeremo – prosegue Andrea De Mas – diversi momenti di approfondimento, in collaborazione con i marchi partner, e in futuro vorremmo estendere queste iniziative anche al pubblico di privati che rappresentano gran parte della nostra utenza».

Da sempre punto di riferimento nel mondo dell’edilizia bellunese, BigMat De Mas, storica realtà della zona nata negli anni ’30, con l’apertura del nuovo showroom punta ad ampliare il proprio target: «la scelta dell’insegna Habimat – conclude De Mas – ci ha permesso di entrare a far parte di un Gruppo solido, una realtà in continuo sviluppo che ben presto potrà competere a livello nazionale con la grande distribuzione. Un marchio che cresce sempre di più e la cui forza è rappresentata non solo dall’alta qualità della rete di showroom ma anche dalla strategia di comunicazione messa in campo che ci permette di aumentare la nostra visibilità e di farci conoscere ulteriormente. Un altro valore aggiunto del format HABIMAT è lo spirito di collaborazione degli showroom che riescono a diversificare la propria offerta in modo che ciascuno possa proporre soluzioni complementari e specifiche per il territorio in cui opera».