Gutta dal 1964 protegge la casa da cima a fondo 0 maggio 15, 2017

Dal 1964 Gutta offre sistemi in grado di proteggere la casa da cima a fondo. I prodotti offerti comprendono il sistema tetto con un ampio ventaglio di proposte; l’isolamento termoacustico degli ambienti con una serie di prodotti che portano il marchio Guttasilent, in polietilene reticolato espanso semplice, oppure accoppiato a gomma, piombo, geotessuto o materiale fibroso; la gamma di membrane bugnate in HDPE per la protezione e l’impermeabilizzazione delle fondamenta. La divisione edilizia comprende il sistema Guttavent per la realizzazione di tetti ventilati, alle reti in fibra di vetro, al grigliato erboso carrabile, al geotessuto e alle membrane per la realizzazione di giardini pensili. La divisione Garden offre un’ampia gamma di prodotti per la realizzazione di giardini pensili, superfici verdi carrabili.

Sistema tetto

È la linea di prodotti Gutta, che offre una vasta gamma di lastre ondulate bitumate, lastre termoplastiche da copertura e di teli protettivi sottotegola per la costruzione e la protezione del tetto. Gutta produce lastre ondulate bitumate sottocoppo, sottotegola e per la copertura primaria con accessori per la ventilazione del tetto. Le lastre termoplastiche sono dedicate alla copertura primaria di costruzioni civili ed industriali. Mentre, i teli protettivi sottotegola vengono utilizzati come traspiranti, freni al vapore e barriere al vapore.

Protezione e drenaggio

È la linea di prodotti Gutta, che offre una vasta gamma di membrane bugnate e casseri in plastica. Gutta produce membrane bugnate per la protezione ed il drenaggio dei muri interrati e casseri in plastica per la realizzazione di vespai aerati.

Isolamento

È la linea di prodotti Gutta, che offre una vasta gamma di prodotti per l’isolamento termico ed acustico per pavimenti, solai e pareti divisorie.

Reti

È la linea di prodotti Gutta, che offre reti in fibra di vetro per rivestimenti edilizi e per l’isolamento a cappotto e rete per armatura massetti.

Prodotti per il verde

È la linea di prodotti Gutta, che offre una vasta gamma di prodotti per il verde, come il grigliato erboso carrabile per la realizzazione di parcheggi ed aree verdi, membrane drenanti per la realizzazione di giardini pensili, tessuto–non-tessuto drenante.

Gutta Italia fa parte del gruppo Gutta, con sede operativa a Filago (Bergamo) ed è presente in tutta Italia nei magazzini edili attraverso una rete di agenti.