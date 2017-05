Geberit Italia rinforza la prima linea di management 0 maggio 4, 2017

Diventa operativo il nuovo management team di Geberit Italia. Giorgio Castiglioni, direttore generale dal 2008, è oggi affiancato da Fabio Sabbadini nel ruolo di direttore vendite, mentre a capo di marketing e product management è arrivata Ana Cruz. Fabio Sabbadini, 47 anni, è in Geberit dal 1999. La sua carriera manageriale lo ha visto giocare un ruolo importante in ambito marketing e poi nelle vendite, incrementando la notorietà del marchio, non solo attraverso il prodotto di stampo più tecnico, ma anche grazie alla nuova offerta di design nonché alle opportunità generate da soluzioni innovative come il vaso hi-tech multifunzionale AquaClean. Ana Cruz, portoghese, 41 anni, ha una carriera di oltre 18 anni nel marketing e vendita aziendale è stata selezionata da Geberit per la sua esperienza internazionale con responsabilità in termini di product management, comunicazione B2B e B2C, Technical Services, After Sales e Training.

«Con questo nuovo assetto Geberit conferma l’importanza del mercato italiano e l’intenzione di investire ulteriormente nello sviluppo di una strategia a supporto del claim dentro e fuori parete», spiega Castiglioni. «Con la recente acquisizione di Pozzi-Ginori siamo infatti in grado di proporre ai nostri clienti una proposta veramente completa di prodotti e servizi».

Il Gruppo Geberit è leader nell’impiantistica idraulica e -con l’acquisizione dello storico marchio Pozzi-Ginori- è oggi sinonimo di soluzioni avanzate per l’ambiente bagno di design. Dalla progettazione della rete di adduzione e scarico, all’installazione di sanitari di ultima generazione anche multi-funzione, fino alle proposte di arredo, la gamma di prodotti Geberit e Pozzi-Ginori è in grado di fornire soluzioni full range dentro e fuori parete.