Si scrive sostenibilità, si legge Florim 0 maggio 29, 2017

Giunge quest’anno sua alla nona edizione il Bilancio di Sostenibilità Florim, il report annuale che offre una sintesi dei risultati ottenuti dall’azienda in ambito economico, sociale e ambientale. Il documento condivide con gli stakeholder in modo trasparente e sintetico i valori, le azioni e i risultati conseguiti dal Gruppo, annunciando gli obiettivi in programma per il prossimo futuro.

«Senza dubbio, l’anno trascorso, ci ha visti ancora fortemente impegnati a fare impresa in un modo che va oltre il raggiungimento del mero risultato economico” sottolinea il Presidente Claudio Lucchese nella lettera di introduzione a questa edizione del Bilancio, che così prosegue: «Ci siamo distinti per iniziative virtuose che sento potranno rimanere nel tempo portando al nome Florim il meritato riconoscimento di immagine. Mi fa piacere pensare che, ancora una volta, troverete nel contenuto di questo documento una conferma di come sia possibile, se pur con molte difficoltà, riuscire a mantenere la qualità ad alti livelli, anche se il contesto in cui si opera continua a rimanere denso di incertezze».

Parole di soddisfazione che trovano conferma nei numeri. Il profilo economico di sintesi restituisce infatti dati significativi di miglioramento su tutti gli indicatori fondamentali: Ricavi netti: 406,8 Mln di € (+8,7% dal 2015); Utile netto: 49,3 Mln di € (+13,9% dal 2015); Investimenti totali: oltre 200 Mln di € negli ultimi 5 anni.

Investimenti che il Gruppo ha concentrato all’interno delle fabbriche italiane e americane oltre che nell’immagine, affiancando nuove vetrine a quelle già esistenti a Milano per dare visibilità a Cedit, marchio rilanciato lo scorso anno sulla scena internazionale con una esclusiva gamma dedicata. Il Presidente Lucchese conclude la lettera con una frase di ringraziamento: «Sono molto orgoglioso di poter indicare in tutti i dipendenti della Florim, in Italia e all’estero, la più grande risorsa di cui l’azienda dispone. Rivolgo quindi un meritatissimo “grazie” a tutti coloro che con impegno costante, con senso di appartenenza e con reciproca collaborazione rappresentano un grande patrimonio che si consolida nel tempo».