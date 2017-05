Sette Fassi Gru per l’acqua potabile dei milanesi 0 maggio 12, 2017

Nove fiammanti Daily 35C15, dei quali sette allestiti con gru Fassi, sono stati recentemente consegnati da Fassi Gru Milano alla Massucco T., che a sua volta li ha noleggiati con un contratto a lungo termine alla Amiacque, la società operativa del Gruppo CAP, che fornisce il servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano e in alcuni comuni delle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese e Como, raggiungendo oltre due milioni di clienti tra cittadini, aziende ed amministrazioni pubbliche e private.

Quattro veicoli sono stati allestiti con cassone fisso, stabilizzatori e gru Fassi F32A.0.23 montata dietro al cassone. Le gru sono dotate di verricello idraulico V5 e di radiocomando RRC (Radio Remote Control). Il particolare posizionamento delle gru nasce dalla necessità di poter disporre di un completo raggio d’azione nelle operazioni di posa delle colonne interrate dei pozzi. Si tratta quindi di veicoli pensati soprattutto per gli interventi di ampliamento della rete idrica.

Gli altri tre Iveco Daily, sempre con cassone fisso, sono stati invece dotati di gru Fassi F40B.0.23 dotate di radiocomando RRC e posizione dietro alla cabina. In questo caso si tratta di veicoli destinati prevalentemente alla manutenzione, quindi con la necessità di trasportare e caricare/scaricare pompe e altri macchinari necessari durante gli interventi.

“Questa fornitura segue a un’altra di qualche anno fa, a conferma della soddisfazione di Amiacque per il prodotto Fassi Gru – spiega Mauro Moschi di Fassi Gru Milano -. I nuovi veicoli andranno in affiancamento ai precedenti e in sostituzione di altri modelli più obsoleti. Fassi Gru Milano non ha curato solo la fornitura delle gru, ma anche l’allestimento dei nove Iveco Daily, dei quali uno con piattaforma aerea e uno con solo cassone”.

Caratteristiche Fassi Gru F32A active

• Momento massimo: 2,75 tm / 27 kNm

• Massimo sbraccio idraulico: fino a m 6,90

• Ingombro: w 1,82 m, l 0,52 m, h 1,50 m

Dotazione elettronica/idraulica:

• Distributore idraulico monoblocco Walvoil

• Radiocomando RRC

• Dispositivi d’arresto immediato e manometro

Versione active (.0) senza biellismo

Rotazione 370° con cremagliera e pignone

Caratteristiche Fassi Gru F40B active

• Momento massimo: 4,00 tm / 39 kNm

• Massimo sbraccio idraulico: fino a m 9,40

• Ingombro: w 1,90 m, l 0,55 m, h 1,60 m

Dotazione elettronica/idraulica:

• Distributore idraulico monoblocco Walvoil

• Radiocomando RRC

• Dispositivi d’arresto immediato e manometro

Versione active (.0) senza biellismo

Rotazione 370° con cremagliera e pignone

Fassi Gru Milano è nata nel 2011 dall’evoluzione della collaborazione tra Hydrocar e Fassi Gru che era stata avviata nel 2007. Hydrocar è una società fondata nel 1990 da Mauro Moschi, Piergiulio Trivella e Gabriele Cavalieri ed è specializzata nel settore oleodinamico quindi, oltre alle gru, sponde idrauliche e impianti scarrabili. La sede di Fassi Gru Milano è a Lainate, alle porte di Milano sull’autostrada Milano Laghi, in un insediamento di 2.500 mq coperti e un piazzale di altri 8 mila mq, dove si trova l’officina che ha curato anche l’allestimento dei veicoli di Amiacque. È da qui che viene garantita l’assistenza e la commercializzazione delle gru Fassi per una vasta area che comprende le province di Milano, Monza Brianza, Como, Lecco, Varese, Novara e Pavia.

Sempre presso la sede di Fassi Gru Milano è operativo il CRG, acronimo di Centro Revisioni Gru, la struttura che provvede a seguire i clienti Fassi Gru in tutte le incombenze burocratiche, dal rilascio dei patentini (per i quali è prevista un’apposita aula per i corsi) alle revisioni periodiche e omologazioni dei veicoli.

Il Gruppo CAP è nato quasi novant’anni fa per “portare l’acqua nelle case dei milanesi”: era infatti questo l’obiettivo con cui nel 1928 alcuni Comuni costituirono il Consorzio per l’Acqua Potabile dei Comuni del bacino del Seveso. Oggi il Gruppo CAP è per patrimonio la prima monoutility del panorama nazionale e si può affermare che la sua missione è stata compiuta con successo. Ovviamente il raggio d’azione è oggi più ampio: la società a capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali è la principale azienda di gestione del servizio idrico nel territorio della città metropolitana di Milano e di alcuni Comuni nelle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como. Garantisce il servizio idrico integrato in un bacino di 2 milioni di abitanti, gestisce il patrimonio di reti e impianti, pianifica e realizza gli investimenti e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Gruppo CAP gestisce questo servizio secondo il modello in house providing, garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso il suo know-how coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale in grado di realizzare investimenti e di accrescere la conoscenza delle infrastrutture attraverso strumenti informatici.

La Massucco T. Srl è una società con sede a Cuneo specializzata nella vendita e noleggio di carrelli elevatori e macchine per movimento terra, una realtà imprenditoriale con oltre 50 anni di esperienza che propone una vasta gamma di macchinari, garantendo assistenza, servizio ricambi e consulenza su tutto il territorio nazionale.