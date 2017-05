Eclisse partner del 4Bild Tour 2017 0 maggio 16, 2017

Eclisse parte per il 4Bild Tour

Iniziato l’11 maggio e forte di sei tappe, il 4Bild Tour è un’iniziativa organizzata da 4Bild, franchising di materiali edili e finiture per la casa, il cui obiettivo è dar vita a una rete relazionale tra gli operatori della filiera delle costruzioni attraverso occasioni di dialogo, confronto e svago. Eclisse, insieme a selezionate aziende leader nel settore, diventa promotrice di cultura, musica e ottimo cibo. Il tour si svilupperà attraverso un percorso didattico a tappe ricco di contenuti e stimoli per una buona progettazione.

Ciascun appuntamento formativo, completamente gratuito, approfondirà il tema della ristrutturazione edilizia, comparto del settore delle costruzioni che ha raggiunto negli ultimi anni il 70% del mercato totale. Verranno toccate varie tematiche, dalla progettazione ai materiali costruttivi. In particolare, i prodotti Eclisse saranno protagonisti durante le tappe del 18 maggio sul tema “Involucro, porte e serramenti: le soluzioni a scomparsa”, il 25 maggio con approfondimenti su “Porte e serramenti: le soluzioni a scomparsa e l’8 giugno sull’argomento “Design minimal: le porte e i serramenti con soluzioni a scomparsa, a battente o con vani tecnici mimetizzati nella parete”. Non mancheranno le dimostrazioni pratiche e le occasioni di dialogo e confronto.

Ogni evento sarà accreditato ai fini dell’ottenimento di n. 4 crediti formativi professionali per i geometri iscritti all’Albo provinciale di appartenenza. Dalle ore 18:30 spazio alla musica. La serata vedrà la partecipazione di artisti di genere e stili differenti. Un viaggio musicale nelle atmosfere suggestive del funky, blues e jazz, musica vintage, rockabilly e molto altro. Sarà inoltre possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiana ed estera, preparate sul momento da vere e proprie cucine itineranti. Eccellenze gastronomiche servite dai migliori food truck.

Le date:

(giovedì 11 maggio – ore 14:00 – Cusano Milanino)

giovedì 18 maggio – ore 14:00 – San Donato Milanese

giovedì 25 maggio – ore 14:00 – Baranzate

giovedì 8 giugno – ore 14:00 – Milano

giovedì 15 giugno – ore 14:00 – Poltello

giovedì 22 giugno – ore 14:00 – Casnate con Bernate

4Bild è il primo franchising nel panorama della distribuzione di materiali edili in Italia. Le rivendite si dividono in 4Bild Point (materiali di base) e 4Bild Casa (finiture per la casa). I migliori marchi dell’edilizia, prodotti certificati, un’offerta su misura e la consulenza continua, anche direttamente in cantiere. Gli esperti 4Bild con la collaborazione di aziende leader del settore sono in grado di affiancare imprese di costruzioni, artigiani e professionisti nelle scelte giuste per migliorare lo standard qualitativo dei lavori, ottimizzandone resa, costi e tempi.