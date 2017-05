Chiusure Hörmann per l’industria e la logistica

Nelle strutture logistiche è fondamentale che i varchi, presenti sia all’esterno che all’interno dell’edificio, siano chiusi in modo funzionale. Per questo è importante che, già nella fase di progettazione, sia ben chiara la tipologia di utilizzo della futura chiusura, in modo da poterla scegliere in base alle esigenze. Quali siano i fattori da tenere in considerazione per tale scelta lo spiega Michael Rahe, Product Manager per l’area portoni industriali dell’azienda Hörmann.

Il portone industriale più idoneo

Affinché il portone industriale sia funzionale al campo d’impiego, è prima di tutto necessario sapere quale sarà l’utilizzo che se ne dovrà fare e in che contesto. Da una parte devono essere considerati i requisiti imposti a livello normativo in tema di sicurezza; dall’altra occorrerà conoscere il settore in cui opererà l’edificio per valutare le varie esigenze in termini di efficienza energetica, frequenze d’apertura o comfort. Per quanto riguarda la sicurezza, è necessario che i portoni scelti rispettino la normativa europea EN 13241-1 che regolamenta i requisiti prestazionali e di sicurezza per tutte le chiusure automatizzate e manuali in settori privati, commerciali e pubblici. Secondo la EN 13241-1, è fondamentale che i portoni si arrestino automaticamente se persone o oggetti si trovano al di sotto e che la forza al momento del contatto sia limitata; in alternativa, il portone deve evitare completamente il contatto e compiere un’inversione di marcia. Prima di sceglierne una chiusura quindi, è necessario controllare che questa sia dotata di marcatura CE per essere sicuri che siano rispettate le disposizioni in questione.

Altro tema importante è poi quello dell’efficienza energetica. In un periodo storico in cui l’energia da riscaldamento diventa sempre più costosa e le disposizioni del regolamento sul risparmio energetico (EnEV) sempre più severe, aumentano in generale anche le esigenze di una buona coibentazione termica. In particolare, i portoni sulla facciata esterna devono essere ben coibentati per garantire che non vada perso calore prezioso all’interno. Esistono poi settori in cui le performances energetiche rappresentano un valore aggiunto ancora più importante, rispetto ad altri.

Giocano poi un ruolo importante anche altre caratteristiche funzionali, che possono variare fortemente in base all’uso. Ad esempio, le aziende che operano nel comparto logistico registrano molteplici cicli di apertura al giorno e devono quindi prediligere prodotti in grado di offrire performance elevate in tal senso. In altri settori invece, l’apertura del portone avviene solo di rado e quindi è preferibile orientarsi verso una chiusura con portina pedonale inserita per il passaggio del personale. Fornitore globale per la logistica, Hörmann offre un’ampia gamma di soluzioni: dal portone sezionale industriale, alla serranda avvolgibile fino al portone a scorrimento rapido o al portone scorrevole nonché con impacchettamento a libro.

Portoni sezionali industriali

Per chiudere i varchi di un edificio vengono spesso impiegati portoni sezionali industriali. In generale, i portoni sezionali industriali si aprono in verticale e non debordano, lasciando sempre libero lo spazio attiguo sia dentro che fuori l’edificio. In base all’architettura e all’altezza del capannone, essi sono disponibili in diverse applicazioni. Solitamente, il portone, in fase di apertura, scorre in orizzontale sotto il soffitto ma, in caso di edifici con altezze elevate, è possibile anche farlo scorrere su guide disposte in verticale, tali da lasciare libero il soffitto.

Per una coibentazione termica più performante, Hörmann ha poi ideato una speciale linea di portoni sezionali con elementi a doppia parete e a taglio termico con uno spessore di 67 millimetri. Per non disperdere inoltre troppa energia in fase di apertura, i portoni sezionali industriali Hörmann possono essere equipaggiati con una portina pedonale inserita che permette il passaggio del personale senza necessità di aprire completamente il portone.

Per il settore logistico, esistono in più portoni sezionali industriali che soddisfano i requisiti dei punti di attracco per carico-scarico. I portoni Hörmann ad esempio permettono a veicoli commerciali di diversa grandezza di caricare e scaricare in un solo punto grazie al portone sezionale divisibile Parcel Walk. Per gli autocarri grandi viene aperta solo la parte superiore del portone, mentre lo zoccolo dei pannelli rimane al suolo. I furgoni più piccoli vengono invece caricati e scaricati a livello del pavimento del capannone, aprendolo.

Serrande avvolgibili industriali

Anche le serrande avvolgibili industriali – con manto composto da elementi in acciaio o in alluminio – rappresentano soluzioni assai funzionali per la chiusura degli edifici. Il loro più significativo vantaggio è che sono prodotti salvaspazio: grazie alla costruzione compatta, si adattano a situazioni di montaggio con rapporti di spazio ridotti perché richiedono un’altezza architrave minima. La serranda si avvolge su se stessa anche all’interno di un cassonetto, lasciando libera l’area del soffitto. Sul mercato, le serrande avvolgibili sono proposte in versione manuale, ideale per l’utilizzo in capannoni non molto frequentati, ma anche in versione automatica. Ad esempio, le serrande avvolgibili DD S6 Hörmann, sono equipaggiate con motorizzazione a variatore di frequenza e raggiungono velocità di apertura di 1,1 metri al secondo. Ciò migliora i processi aziendali e riduce le perdite termiche. In tal senso, le serrande avvolgibili sono una buona alternativa economica ai portoni a scorrimento rapido.

Portoni a scorrimento rapido

I portoni a scorrimento rapido si distinguono per le loro elevate velocità di apertura e chiusura. Sono utilizzati sia all’esterno che all’interno e si differenziano in virtù della tipologia di manto. Da un lato possono disporre di elementi a doppia parete schiumati, che forniscono una coibentazione termica elevata e sono adatti quindi soprattutto come chiusura esterna; dall’altro, i portoni a scorrimento rapido sono disponibili anche con manto particolarmente flessibile, ideali per separare le diverse aree all’interno dell’edificio. Grazie alla loro elevata velocità, è possibile spostarsi rapidamente tra un’area e l’altra, anche con veicoli di trasporto, per processi aziendali sempre più ottimali. Anche in termini di portoni a scorrimento rapido, Hörmann offre un’ampia gamma di soluzioni idonee alle varie esigenze.

Portoni scorrevoli

Se all’interno dell’edificio è indispensabile separare vaste aree, sono spesso utilizzati i portoni scorrevoli in abbinamento a quelli con protezione antincendio e tagliafumo. Accanto ai modelli con scorrimento laterale, nonchè alle varianti a uno e a due battenti, possono essere utilizzate anche esecuzioni a libro per situazioni di montaggio con spazio ridotto accanto al varco. Per permettere al personale di passare attraverso la chiusura anche a portone chiuso, è possibile integrare portine pedonali, con o senza soglia.