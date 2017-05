Batimat 2017 e le nuove sfide dell’edilizia 0 maggio 10, 2017

Interclima+Elechb, Idéobain, Batimat

Evento internazionale di riferimento del settore dell’edilizia e delle costruzioni, Le Mondial du Bâtiment si terrà dal 6 al 10 novembre 2017 presso il Quartiere delle Esposizioni di Paris Nord Villepinte, a Parigi. Ogni due anni, i saloni Interclima+Elechb, Idéobain E Batimat presentano materiali e soluzioni per gli edifici di oggi e del futuro. In un contesto di mercato favorevole, ma segnato da profondi cambiamenti, l’edizione 2017 di Le Mondial du Bâtiment ha l’ambizione di affiancare gli operatori nella ripresa del mercato consentendo loro di decodificare le nuove sfide della costruzione e scoprire le soluzioni per apportare elementi concreti di risposta.

Prospettive favorevoli per un mercato profondamente modificato

Dopo un 2016 migliore del previsto, il settore delle costruzioni in Francia prevede nel 2017 una crescita del +3,4% in volume. L’edilizia sembra inserirsi in una nuova fase positiva del ciclo economico, principalmente grazie all’accelerazione del mercato delle costruzioni nuove (+7%) nel comparto residenziale e nel terziario. Spinto da normative in costante evoluzione legate alla transizione energetica, i produttori del settore non hanno atteso la ripresa per impegnarsi in una dinamica d’innovazione che impone modifiche significative in tutte le fasi della costruzione. Dal modello digitale (Bim) allo sviluppo di nuovi materiali, l’edificio è concepito oggi in modo globale (edificio a energia positiva, a basso impatto ambientale) e si adatta all’attualità del momento (IoT, Smart Grid) per fornire risposte agli utenti, sempre più alla ricerca di soluzioni sostenibili per vivere e abitare meglio.

Tre saloni per affiancare gli operatori nella ripresa economica

La vocazione dell’edizione 2017 di Le Mondial du Bâtiment è di affiancare i decision maker, i consulenti e gli artigiani/installatori nella ripresa economica. Per questa ragione Le Mondial du Batiment, grazie ai saloni Interclima+Elechb, Idéobain E Batimat, proporrà numerose novità attorno a 4 grandi assi che rispondono alle aspettative di visitatori dai diversi profili:

Capire i profondi cambiamenti del settore con:

– Una riorganizzazione dei padiglioni con 6 «universi» specifici e connessi in uno stesso luogo per scoprire in modo facile il più grande panorama di prodotti e di soluzioni.

– Un’informazione specializzata prima, durante e dopo i saloni per decodificare le tendenze di domani. Un blog ed e-newsletter mensili spiegheranno, per ogni salone, le tendenze e le evoluzioni delle Costruzioni. Saranno trattati 5 temi : Comfort & Energia nel Terziario; Bagno & Architettura del vivere; Costruzione & Ristrutturazione sostenibile; Edilizia del Futuro; Sguardo sull’Architettura. Scoprire le soluzioni per i nuovi usi e le aspettative abitative:

– Gli Hubs des Solutions, posizionati all’entrata dei padiglioni e animati da esperti, presenteranno soluzioni assemblate per rispondere alle aspettative di progettisti, costruttori, operatori e utilizzatori.

– Conferenze key note, organizzate in grandi cicli tematici, tratteranno i temi al centro delle preoccupazioni dei visitatori. Prenderanno la parola dei testimonial (committenti e grandi imprese edili). Adottare le innovazioni e le tecnologie:

– Alcuni spazi “Live” con dimostrazioni dei prodotti innovativi premiati nell’ambito del Concorso dell’Innovazione e svelati in occasione di una cerimonia organizzata il 18 settembre 2017.

– Le visite guidate forniranno informazioni ai visitatori su temi concreti grazie a una selezione di soluzioni, presentate da responsabili tecnici degli espositori.

– Saranno proposti percorsi personalizzati per arrivare all’essenziale su temi specifici. Fare business in Francia e oltre:

– I paesi francofoni saranno invitati speciali ; sarà possibile incontrare i decision maker di 84 paesi e i rappresentanti di governo (incontri d’affari con tutti i detentori di progetti dei paesi francofoni, ciclo di conferenze).

– Il Club International sarà il luogo d’incontri e d’affari per tutti gli operatori che desiderano ottimizzare le relazioni d’affari all’export.

Per Guillaume Loizeaud, Direttore di Le Mondial du Bâtiment: “Nel 2017, i saloni Interclima+Elechb, Idéobain E Batimat riuniranno ancora una volta l’offerta più completa al mondo in termini di soluzioni, innovazioni, dimostrazioni, conferenze nel settore delle costruzioni. Essi rappresenteranno un momento unico per tutti gli operatori che si incontreranno in un ambiente conviviale per scoprire le soluzioni per rispondere alle nuove sfide della Costruzione. Voglio ringraziare tutti gli operatori della filiera che collaborano con noi per rendere questa edizione di Le Mondial du Bâtiment la festa della ripresa del settore”.