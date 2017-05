Armstrong Building Products, le mille espressioni dei soffitti metallici clip-in 0 maggio 18, 2017

I soffitti metallici firmati Armstrong Building Products – Azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di soluzioni complete per controsoffitti acustici – sono concepiti e realizzati sia per assicurare il massimo benessere acustico degli individui negli spazi confinati, sia per permettere ad Architetti ed Interior Designer di dare libera espressione a qualsiasi idea progettuale. Dalla scuola agli uffici, dai negozi ai luoghi di trasporto, fino agli Istituti Ospedalieri: i soffitti metallici di Armstrong Building Products consentono, infatti, di raggiungere il giusto equilibrio tra design, intelligibilità, privacy e illuminazione naturale, elementi fondamentali per plasmare spazi più confortevoli, tutti da vivere. Tra le soluzioni più versatili ed utilizzate possiamo citare Metal Clip-in: un sistema per controsoffitti metallico ad orditura nascosta con profilo a scatto DP12, a cui i singoli elementi vengono fissati tramite pratici agganci a clip, denominati Q-Clip in caso di finitura con pannelli quadrati e R-Clip per quelli rettangolari, per un effetto visivo finale elegante, uniforme e compatto.

I moduli di Metal Clip-in sono disponibili in una grande varietà di dimensioni e colori. In caso di particolari istanze progettuali, l’ufficio tecnico di Armstrong Building Products lavora a stretto contatto con i propri clienti per realizzare elementi speciali, su misura, volti a soddisfare le più moderne tendenze architettoniche, a garanzia di una massima flessibilità di impiego. Metal Clip-in presenta eccellenti qualità anche dal punto di vista tecnico e prestazionale. Il metallo, grazie alle sue proprietà garantisce una maggiore durabilità nel tempo rispetto ad altri materiali. Inoltre, la speciale vernice in polvere di poliestere, applicata sui pannelli con processo elettrostatico, assicura un’elevata resistenza ai graffi ed agli urti. La superficie rinforzata, li rende facilmente lavabili con un panno umido o con i disinfettanti comunemente utilizzati in ambienti sanitari.

In tal senso, i soffitti metallici firmati Armstrong Building Products, sono disponibili con la speciale verniciatura Bioguard che inibisce lo sviluppo di batteri, muffe e lieviti, assicurando, contestualmente, eccellenti prestazioni anti-microbiche. Di classe da ISO 3 a ISO 5 per Camere Bianche, sono particolarmente adatti all’utilizzo negli ambienti ospedalieri e presentano una resistenza all’umidità costante al 95%, prestazione fondamentale per le installazioni in edifici con un’intensa concentrazione di persone, come gli aeroporti, o in spazi aperti all’ambiente esterno. Da quest’anno, inoltre, per favorire spazi più puliti e un’aria più salubre negli ambienti chiusi, Armstrong Building Products presenta TrioGuard: il nuovo rivestimento in classe A+ che limita l’accumularsi di particelle inquinanti garantendo, inoltre, resistenza all’umidità e massimo comfort acustico. In aggiunta, la nuova soluzione Armstrong Building Products si contraddistingue per la sua elevata ecosostenibilità: è, infatti, un prodotto completamente riciclabile al 100% e costituito per il 30% da materiali recuperati, a garanzia di una significativa riduzione della carbon footprint nel processo di produzione. Elevate prestazioni acustiche, maggiore luminosità negli ambienti ed integrazione armonica nel soffitto degli elementi di servizio, completano il profilo della linea. Nello specifico, i pannelli Clip-in sono disponibili sia nella versione liscia, sia con quattro tipologie di perforazioni, da ø 0.5mm, da ø 0.7mm, da ø1.5mm e da 2.5mm, che, unitamente ad un velo acustico applicato a caldo sul retro dell’elemento, accrescono ulteriormente il livello di correzione acustica degli spazi. Ad esempio, un modulo con perforazione standard di ø 2.5mm con Premium OP19 assicura un assorbimento pari a 0.95 αw. A seconda del colore RAL scelto, Clip-in contribuisce a favorire il risparmio energetico, grazie ad una capacità di riflessione delle luce fino all’85%. Infine, i pannelli Metal Clip-in possono essere personalizzati con fori, aperture e particolari per agevolare l’integrazione di elementi di servizio, come corpi illuminanti, griglie per l’aria condizionata e sistemi di protezione antincendio, al fine di integrarli finemente nel soffitto. Inoltre, allo scopo di garantire il facile accesso agli impianti per la manuntenzione ordinaria e straordinaria, tutti i prodotti Metal Clip-in possono essere ordinati nella versione con cardini ribaltabili e apertura a botola. Alessandro Buldrini, Regional Sales Manager di Armstrong Building Products dichiara: “Metal Clip-in rappresenta solo una delle tante gamme disponibili nell’ampio portfolio di soluzioni metalliche tra cui i nostri Clienti possono scegliere e sta riscontrando un notevole successo sul mercato, in quanto assicura un eccellente bilanciamento in termini di qualità, prestazioni ed investimento. In aggiunta, uno dei nostri punti di forza risiede nella capacità di ascolto e condivisione delle esigenze dei Clienti, che permettono ad Armstrong Building Products di offrire e sviluppare la soluzione più idonea volta alla loro soddisfazione.