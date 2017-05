Affitti a canone concordato, a Verona il primato 0 maggio 23, 2017

Un’indagine di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione, indica in Verona la città italiana dove è più diffuso il ricorso al canone concordato, con la quasi totalità degli accordi (99%). La durata del contratto a canone concordato, esteso dal governo a tutte le città (prima era riservato a quelle in tensione abitativa) non può essere inferiore a tre anni, rinnovabile tacitamente per altri due (3+2), in compenso gode di un’aliquota ridotta al 10%.

Il canone concordato è molto apprezzato soprattutto nel Centro e Nord Italia. Subito dopo Verona, Grosseto e Forlì, le città dove il contratto 3+2 è largamente utilizzato sono Asti e Arezzo, con una percentuale del 90% ciascuna, e Latina (89%). A seguire nella classifica elaborata da Solo Affitti, troviamo altre 3 città del Centro Italia: Latina, Livorno e Perugia, tutte con una percentuale dell’88%. Secondo le rilevazioni, l’applicazione del canone concordato è molto diffusa a Bolzano (88%), Frosinone (85%) e Gorizia (80%). Per trovare le prime città dell’Italia meridionale o insulare dobbiamo spostarci a Sassari, dove quasi 2 nuovi contratti di locazione su 3 (60%) sono a canone concordato. Seguono Palermo e Oristano, dove l’utilizzo di questo contratto è superiore alla metà dei casi (55%).

La diffusione del contratto 3+2 è sotto la soglia del 50% a Barletta (41%) e Cagliari (40%), mentre in poco più di un caso su 3 (35%) è utilizzato a Catanzaro e Bari. Solo Affitti rileva che nonostante il recente rinnovo degli accordi territoriali, questo tipo di contratto stenta a decollare a Napoli (28%) e Milano (15%), forse anche perché i canoni concordati su alcune aree si discostano troppo dai prezzi di mercato.