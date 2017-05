Accordo strategico tra Fornaci Laterizi Danesi e Ilv 0 maggio 16, 2017

Accordo di collaborazione commerciale definito «strategico» tra Fornaci Laterizi Danesi e Ilv (Industria Laterizi Vogherese). Obiettivo: rafforzare la distribuzione dei laterizi nel mercato italiano dell’edilizia. Alla base c’è il Progetto Latercom, che si propone di offrire al mercato nuove soluzioni costruttive in laterizio e servizi sempre più vicini alle esigenze progettuali e distributive richieste giornalmente dal mondo delle costruzioni, radicalmente cambiato in questi ultimi anni e in continua evoluzione.

Grazie a questa alleanza il marchio Ilv entra in Latercom potenziandone sia la gamma dei prodotti che la rete commerciale, «la quale diventa ancora più capillare e pronta a soddisfare qualsiasi necessità di rivendita e di cantiere», nota un comunicato. «Latercom con l’apporto di Ilv distribuirà una gamma veramente completa di laterizi, capace di risolvere qualsiasi esigenza costruttiva: laterizi ad altissime prestazioni termiche anche in zona sismica, tradizionali, porizzati Poroton, Alveolater, Normablok e molto altro sono oggi la nostra realtà. Il Progetto Latercom ha previsto anche la rivisitazione del marchio aziendale che prende nuovi colori e propone un segno grafico distintivo quale la “Freccia”. Un segno che vuole testimoniare e confermare il rinnovamento che punta in alto, verso nuovi traguardi e sfide di mercato».