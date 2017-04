YouTrade aprile apre le porte di casa 0 aprile 18, 2017

YouTrade aprile

L’edilizia nella maggior parte dei casi lavora per realizzare ambienti chiusi. Ma la vita non si svolge solo tra le pareti di abitazioni o uffici. Per almeno sei mesi all’anno gli spazi all’aperto sono importanti quanto quelli sotto un tetto. Così il numero di aprile di YouTrade ha puntato il faro sulle soluzioni per arredare, trasformare e adeguare giardini, terrazzi e balconi. Nuove tecnologie, materiali vecchi e nuovi, idee sorprendenti: la sezione YouTradeCasa del mensile pubblicato da Virginia Gambino Editore ha esplorato diverse realtà e intervistato imprese specializzate nell’arredo degli spazi esterni, come Granulati Zandobbio.

Il nuovo numero della rivista, però, propone molto altro. Per esempio, riporta le analisi emerse durante il secondo incontro di YouTrade Academy, dove è stata affrontata la consolidata teoria di management dell’Oceano Blu, ovvero la ricerca di nicchie di mercato inesplorate. Come si fa a individuarle? Se siete interessati, è tutto spiegato nell’articolo.

Dato, però, che è bene allungare lo sguardo fino all’orizzonte, con una visione più ampia sui trend del mondo delle costruzioni, YouTrade pubblica anche una esclusiva analisi realizzata dal colosso mondiale della consulenza, McKinsey. La società americana, ben presente anche in Italia, ha analizzato il mercato globale delle costruzioni, Paese per Paese, e ha confrontato le sue performance con quelle degli altri settori dell’economia. Risultato: c’è ancora molto da fare per raggiungere una sufficiente redditività e produttività e i numeri riportati dalla ricerca sono davvero sorprendenti.

A proposito di produttività: sono in molti a sostenere che tempi più brevi nella realizzazione di edifici o nella ristrutturazione di quelli esistenti sono la chiave per raggiungere o aumentare la quota di profitto. Uno dei metodi più collaudati è quello dei sistemi a secco: a questo modo di interpretare l’edilizia, con le novità presentate dalle aziende, è dedicato uno speciale sul numero di aprile. Infine, un bilancio di Made Expo. Non solo per ripercorrere la cronaca della Fiera milanese, ma per presentare una nutrita selezione delle novità presentate. Insomma, non perdete l’occasione di leggere questo numero di YouTrade.