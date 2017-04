Ecco YouBuild Plus, la guida per la Milano Design Week 0 aprile 3, 2017

Salone del Mobile 2017, Milano 4-9 aprile

Ci siamo, la Milano Design Week è al via. Dal 4 al 9 aprile il capoluogo lombardo ospita uno degli appuntamenti clou dell’anno per il mondo del design, dell’arredo e della progettazione. Iniziato come una scommessa cinquantasei anni fa, nel lontano 1961, il Salone del Mobile è diventato uno degli eventi più attesi a livello internazionale, arrivando l’anno scorso ad ospitare oltre 370 mila visitatori, da più di 165 Paesi. Quest’anno la kermesse si supererà?

In attesa di scoprirlo, quel che si sa è che «il design è uno Stato a sé. E Milano è la sua capitale». È questo lo slogan della 56esima edizione, che presso il quartiere fieristico di Milano Rho ospita cinque manifestazioni: Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo. Euroluce, Workplace 3.0 e SaloneSatellite. E poi c’è il Fuorisalone, che animerà numerose zone della città per tutta la settimana, grazie a un ricchissimo programma di mostre ed eventi.

Ecco perché nasce YouBuild Plus, supplemento della rivista trimestrale edita da Virginia Gambino Editore, in una speciale doppia versione italiano-inglese. Vi vogliamo accompagnare tra le centinaia di occasioni per vedere da vicino le avanguardie, le eccellenze artigianali e – perché no? – le possibilità di divertimento. L’inserto parlerà della metamorfosi delle case e dei (nove) nuovi trend dell’abitare e delle (ventidue) novità da non perdere e del primo premio mondiale di architettura contemporanea in terra cruda, materiale semplice e povero che negli ultimi anni sta diventando protagonista dell’architettura contemporanea, legata sempre più ai temi della sostenibilità e dell’efficienza.

YouBuild è al Fuorisalone presso il padiglione Messina 2

della Fabbrica del Vapore di Milano, via Procaccini 4