Termoidraulico ed elettrico, apre a Pero il superstore Würth 0 aprile 12, 2017

Aperto a Pero il Würth Superstore

Il Gruppo tedesco Würth, leader mondiale nella distribuzione di materiali per il fissaggio e montaggio, ha inaugurato un nuovo concept di rivendita dedicata esclusivamente al mondo elettrico e termoidraulico. Una rivoluzione che parte dall’Italia: Würth Superstore, questo il nome del nuovo format, ha aperto i battenti il 10 aprile a Pero (Milano) di fronte al quartiere fieristico.

I numeri

Super per dimensione, qualità, velocità e soprattutto varietà: nello store lombardo un assortimento di circa 2.000 prodotti Würth si sposa, per la prima volta in un punto vendita firmato dal gruppo, con 10.000 articoli plurimarca (come ad esempio Bticino, Schneider, Gewiss, Vimar, Ceramica Dolomite, Ideal Standard, Grohe, Ariston), con l’obiettivo di fornire una risposta completa alle esigenze dei professionisti nei settori termoidraulico ed elettrico. Al classico assortimento di prodotti Würth composto per esempio da utensili a mano, elettrici, prodotti chimici, sistemi di fissaggio, si affiancano infatti tutti gli articoli non trattati finora, come ad esempio cavi elettrici, quadri, scatole di derivazione, interruttori per il mondo elettrico e tubazioni, radiatori, caldaie, rubinetteria per il mondo termoidraulico. Oltre ai prodotti in-store, il punto vendita garantisce inoltre la possibilità di attingere ad altri 200.000 articoli ordinabili a catalogo, per un’offerta tra le più ampie sul mercato.

Lo store si estende su 2.250 metri quadri con reparti self-service e assistenza di un team qualificato, arricchiti da uno spazio convegni utilizzabile per riunioni e momenti di formazione, più un’area ristoro-relax. Un one-stop shop, dove trovare tutto il necessario per la realizzazione dei propri lavori, aperto ai possessori di partita Iva e a privati, in cui la comodità del self-service e l’ampia gamma proposta si fondono con l’elevata qualità tipica del marchio. Moderno e accogliente, si configura con reparti distinti per le due aree di competenza, elettrotecnica e termoidraulica con prodotti multimarca, un’area Würth, un corner esclusivo dedicato all’abbigliamento, da lavoro e per il tempo libero, Würth Modyf e un’ultima area riservata alle promozioni. Il servizio di consegna rapida in cantiere completa infine l’offerta per chi preferisce non recarsi allo store. Anche nel nuovo Superstore è valida la Fidelity Card “Fissati con Würth”, che premia tutti i clienti professionisti che acquisteranno i prodotti a marchio Würth o di altri brand.

Le parole

Il nuovo punto vendita si aggiunge agli oltre 110 già presenti in Italia e all’e-commerce, collocandosi in una rinnovata strategia della multinazionale tedesca: «Il gruppo – dichiara Roberto Paglierani, responsabile della vendita retail e membro della Direzione Generale di Würth Srl – ha scelto di affiancare alla rete consolidata un format rivolto a specifici target professionali: testeremo la risposta nel nostro Paese e con questo segmento di mercato per poi estendere il concept anche in altre zone geografiche in Italia e magari riferiti ad altri mercati». Un format, quello di Würth Superstore, lanciato dal claim della campagna “L’unione fa la forza”: un insieme non solo di due mondi lavorativi, bensì anche di servizi. Il punto vendita si propone infatti anche come luogo di ritrovo, con aree dedicate a formazione e meeting. «Punto fisso rimane la professionalità dell’assistenza all’interno dello store – chiosa Paglierani -, un requisito imprescindibile per Würth».