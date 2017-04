Milano Design Week, Villeroy&Boch presenta Finion 0 aprile 5, 2017

Brera Desing District: Villeroy&Boch

“Quest’anno , in occasione del Salone del Mobile, presentiamo la nuova collezione premium completa per il bagno Finion, disegnata dal designer Patrick Frey”. Così Martina Balatti, Responsabile Marketing Villeroy&Boch ci introduce la novità dell’azienda tedesca per la kermesse meneghina (4-9 aprile).

“Si tratta di una novità che abbiamo portato in anteprima all’ISH di Francoforte. La linea è di alta fascia ed è composta da una coppia di sanitari sospesa; lavabi in TitanCeram, materiale innovativo brevettato sa Villeroy&Boch con ossido di titanio (che permette spessori molto sottili); una collezione di mobili abbinabili ai lavabi e una vasca da bagno free-standing in Quaryl, altro materiale brevettato da V&B e costituito da quarzo.

Quali le caratteristiche? “I sanitari sono disponibili anche in un bianco opaco, colore che piace molto; poi, i sanitari possono essere sia per mobili che d’appoggio e i mobili hanno la particolarità di avere tutti una sorta di gioco di luce, grazie a specchi abbinati. Gli stessi giochi di luci si trovano anche nella vasca, che può essere semplice o con un anello in metallo che richiama il troppo pieno o lo scarico o anche con luce alla base che sembra far fluttuare la vasca stessa. Inoltre, sempre la vasca, ha la peculiarità del colore: è disponibile bianca o con un esterno colorato on demand: più di 200 colori a scelta”.

Finion

Design delicato ed essenziale, materiali di alta qualità come TitanCeram e Quaryl, versatilità e ampia possibilità di personalizzazione. Finion è stata disegnata da Patrick Frey ispirandosi ai concetti di lusso ed eleganza, per creare un’oasi di relax e benessere. Il TitanCeram ha permesso di creare un design fortemente sagomato per i dieci modelli di lavabi in tre colori (da 43 cm fino al lavabo doppio da 130 cm, con la possibilità di scegliere le finiture lucide Bianco Alpin e Star White o il bianco opaco Edelweiss), con un bordo spesso solo 6 mm che li rende estremamente raffinati. La combinazione di wc e bidet, grazie al fissaggio nascosto ed invisibile con SupraFix, si integra in maniera discreta nell’ambiente; il wc è dotato di tecnologia DirectFlush e sedile di soli 40 mm con chiusura SoftClosing, rimuovibile facilmente grazie al QuickRelease, per una pulizia più veloce.

La vasca da bagno free-standing in Quaryl, infine, dai bordi estremamente sottili di soli 15 mm, ha dimensioni compatte di 170 x 75 cm ma un interno particolarmente spazioso e, come detto, personalizzabile con una vasta gamma di colori. La linea è completata da una serie di mobili modulari: i bordi con dettagli sfaccettati, la gamma di colori emozionali e un’illuminazione scenografica permettono la creazione di un bagno completamente tailor-made; mentre gli optional come la stazione di ricarica per smartphone, il sistema audio Bluetooth, la funzione anti-appannamento e il telecomando per regolare singolarmente gli elementi luminosi rendono il bagno un luogo di benessere unico e perfetto.

Villeroy & Boch

Villeroy & Boch, con sede centrale a Mettlach, in Germania, ha stabilimenti di produzione in Europa, Messico e Tailandia. La gamma dei suoi prodotti comprende proposte per il Bagno e Wellness, le Arti della Tavola e le Piastrelle. Con oltre 260 anni di storia alle sue spalle, Villeroy & Boch oggi è il brand leader nel settore Lifestyle presente in 125 paesi.