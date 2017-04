Un quarto degli italiani spende 119mila euro per comprare casa 0 aprile 6, 2017

La maggior parte delle persone hanno un reddito basso e, quindi, vogliono spendere in proporzione per l’acquisto di un appartamento. Roma, Firenze e Milano sono le città in cui si spende di più. Non è certo una scoperta sorprendente. Tecnocasa, però, ha voluto quantificare la capacità di spesa. Risultato: la maggior parte delle persone può spendere fino a 119 mila euro (25,4%), il 24,4% tra 120 e 169 mila e il 22,3% tra 170 e 249 mila. Più in alto, il 16,1% dispone di un budget tra 250 e 349 mila euro, il 7,7% ha un budget da350 a 474 mila euro e, infine, solo il 4,2% può superare i 475 mila euro. Il calcolo, che il network immobiliare ripete ogni sei mesi, registra un leggero aumento della percentuale sulle classi di spesa fino a 169 mila euro. Rispetto alla media, a Roma la maggioranza delle richieste riguarda immobili dal valore compreso tra 250 e 349 mila euro (24,6%), Firenze, Bari e Milanocon hanno una maggiore concentrazione nella fascia compresa tra 170 e 249 mila, mentre a Bologna incide la fascia di spesa compresa tra 120 e 169 mila. Nelle altre grandi città, Genova, Napoli, Palermo, Torino e Verona, la maggior concentrazione è nella fascia di spesa inferiore a 120 mila euro e negli altri capoluoghi di regione che non sono grandi città si registra un aumento maggiore della percentuale di coloro che desiderano spendere tra 170 249 mila euro.