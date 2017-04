In Svezia un centro commerciale del riciclo 0 aprile 19, 2017

In Svezia l’economia circolare significa riciclo degli acquisti. Tanto che è nato Re Tuna, il primo centro commerciale del riuso e riutilizzo dello shopping. Il mall di avanguardia ha sede a Eskilstuna, ed è un centro polivalente che riunisce 15 negozi, tutti specializzati nella vendita di beni recuperati, oppure riparati. C’è di tutto: dai mobili ai vestiti, dalle biciclette ai computer e apparecchiature audio, fino ai materiali da costruzione e le attrezzature da giardino. L’idea è che un oggetto può essere di nuovo utile anche quando sembra aver esaurito la sua funzione in un dato contesto. Il centro ha un proprio impianto di riciclo dove si possono lasciare gli oggetti non più utili a casa. Successivamente, gli oggetti sono riparati, puliti e immessi di nuovo in vendita. Nel centro commerciale non manca un bar specializzato in alimenti biologici e uno spazio educativo che offre un corso annuale in «Progettazione, Riciclo e Riuso». Infine, sono organizzati anche corsi per riparazioni fa-da-te.