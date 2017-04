I prodotti chimici per l’agricoltura andranno in discarica 0 aprile 6, 2017

La normativa che disciplina la comunicazione dei pericoli sulle etichette dei prodotti chimici è cambiata, per renderla uniforme in tutti i Paesi. Per esempio, la X diventerà un segno «!», il quadrato un rombo, lo sfondo bianco sostituirà l’arancione. Ma i prodotti con le vecchie etichette ancora in circolazione, fuori norma dal 1 giugno, dovranno andare in discarica. Le tonnellate di prodotti chimici con una vecchia etichetta, e ancora in commercio, dovrebbero quindi finire nella discarica, per essere sostituiti nella catena distributiva con uguali prodotti in uguali quantità. «Non si passa da una situazione di mancanza di comunicazione della pericolosità del prodotto ad una in cui si indicano maggiori precauzioni. Cambiano solo le modalità», afferma Compag, associazione delle rivendite agrarie. Il presidente, Fabio Manara, ha sollevato nei giorni scorsi la questione al ministero della Salute, sottolineando l’irragionevolezza della norma e la necessità di rivedere le modalità per il passaggio graduale alla nuova situazione. Basterà?