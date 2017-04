Con Hibry Dierre apre le porte alla domotica

Sicurezza e affidabilità, la porta blindata di nuova generazione

Una porta blindata ibrida, come suggerisce il nome Hibry, che unisce tutta l’affidabilità di una serratura meccanica anti-effrazione alla comodità di un’apertura con chiave elettronica: con Hibry, Dierre semplifica l’uso della tecnologia domotica per renderla finalmente disponibile a ogni tipologia di utente, al costo di una normale chiusura di sicurezza.

Per aprire la porta blindata Hibry basta infatti avvicinare alla serratura la speciale Easy Key, una chiave di tipo automobilistico che integra un trasmettitore automatico che sblocca i catenacci. A questo punto, per aprire completamente l’anta, è sufficiente ruotare la maniglia azionando il cosiddetto scrocco. La chiave tradizionale, contenuta nella Easy Key, rimane come elemento di sicurezza e da utilizzare solo in caso di blackout improvviso. Una soluzione che accontenta gli appassionati di domotica ma anche gli utenti più tradizionalisti che preferiscono utilizzare un’apertura meccanica.

Sul lato interno di Hibry, un display touch screen permette l’apertura con un semplice tocco, regola i parametri della porta e la gestione delle chiavi elettroniche -fino a 250 e anche nel formato carta di credito (Key Card) e Key Control- che possono essere impostate come padronali o di servizio. Dierre Hibry è disponibile con cerniere a vista o in versione raso-muro Wall Security, a battente singolo o doppio, con apertura a tirare o a spingere e con diversi rivestimenti per adattarsi ad ogni esigenza architettonica, dall’abitazione del centro storico all’edificio di stile contemporaneo.