Milano Design Week: dalla Finlandia arrivano le piante in capsula 0 aprile 3, 2017

Plantui, le piante in capsula

La nuova frontiera del design in verde è la pianta in capsula. Che arriva dalla Scandinavia, per la precisione dalla Finlandia. Così, anche ci abita in una grande città, può avere il suo giardino casalingo e avere disponibili in cucina verdure a centimetro zero, altro che chilometro. È questa l’idea di Janne Loiske, creatore di Plantui, lo smart garden da interno nato in Finlandia, che sarà presentato in anteprima al pubblico italiano in occasione della Design Week milanese. Nato in un Paese del Nord dove per lunghi periodi dell’anno c’è scarsità di luce solare, Plantui è pensato per riprodurre all’interno di un’abitazione le condizioni ideali per coltivare qualsiasi tipo di pianta.

Grazie a Plantui coltivare un giardino o un orto in casa diventa semplicissimo: non serve né un terreno né il pollice verde. In un oggetto di design computerizzato che appare come una lampada da tavolo dalle linee moderne e accattivanti, un controllo intelligente simula la luce solare regolando autonomamente i livelli di luminosità e l’intensità dell’irraggiamento, oltre all’irrigazione, che permettono insieme lo sviluppo ottimale delle piante. Il tutto con un consumo di elettricità minimo, pari ad appena 60 kWh in un anno.

Esistono due versioni di Plantui di diverse grandezze, da 29 cm e 19 cm, nei quali si possono coltivare rispettivamente 3 e 6 piante. In totale sono 42 le tipologie di piante disponibili in capsule, dalle erbe e fiori aromatici a piante decorative come basilico, prezzemolo, menta, salvia, origano e una varietà colorata di viole. Grazie a un sistema brevettato le capsule contengono i semi della pianta prescelta e tutti i nutrimenti necessari alla sua crescita. La velocità di crescita dipende dalla pianta ma in media la germinazione avviene entro le 2 settimane, e in circa 3 settimane si può iniziare il raccolto.

Unico distributore in Italia è la start up Plantui Italia, guidata da Stefano Ghesini. Plantui sarà presentato nell’ambito del Fuori Salone di Milano presso il DIN – Design In 2017 a Lambrate (MI). “Sin dalla prima volta che ho visto Plantui ho creduto nel suo potenziale per questo abbiamo deciso di importarlo e distribuirlo anche nel nostro Paese – commenta Stefano Ghesini, amministratore delegato e fondatore di Plantui Italia – oltre a decorare gli ambienti di casa, infatti, è un oggetto di grande utilità perché permette di auto-prodursi a costi minimi spezie, erbe aromatiche e verdure provenienti da tutte le parti del mondo praticamente a centimetro zero e di averle sempre disponibili e fresche”.