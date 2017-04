MapeFloor, il pavimento in resina fonoassorbente di Mapei 0 aprile 3, 2017

MapeFloor di Mapei

Il nuovo sistema per pavimentazioni continue in resina di Mapei si chiama MapeFloor Comfort System ed è dedicato a chi vuole creare ambienti accoglienti e a bassa rumorosità. Infatti, le sue eccellenti proprietà di fonoassorbenza lo rendono il prodotto ideale per uffici, scuole, centri medici, biblioteche e per tutti quegli ambienti dove sono richieste un elevato comfort di calpestio e una riduzione dei rumori.

MapeFloor è disponibile in quattro versione e in un’ampia gamma cromatica, facile da pulire e rapido da installare; MapeFloor Comfort System può essere applicato sia come pavimentazione e all’interno di edifici esistenti, sia nel caso di nuove costruzioni e realizzazioni.

Scoprilo!