Milano Design Week 2017: Space&Interiors, l'architettura d'interni in mostra al The Mall
aprile 6, 2017

Resterà aperta fino all’8 aprile Space&Interiors, la mostra-evento dedicata all’architettura di interni e allestita per la Milano Design Week 2017 presso The Mall, nel cuore di Porta Nuova. Organizzata da MADE expo e a cura dello studio Migliore+Servetto Architects, Space&Interiors 2017 è un’ occasione per scoprire nuove idee e prodotti inediti.

Unico padiglione esterno al Salone del Mobile, che si svolge in contemporanea alla Fiera Milano Rho fino al 9 aprile, Space&Interiors esplora le finiture e i materiali dell’abitare contemporaneo declinati intorno a una sola parola chiave: leggerezza. Intesa come sostenibilità, rapporto tra materiali e legame con la luce. Il tema è messo in evidenza anche dalla mostra “Absolute lightness”, ideata dallo studio Migliore+Servetto Architects. “Abbiamo costruito uno spazio narrativo per mettere in evidenza il tema della leggerezza, un tema centrale, da sempre presente e fondamentale nell’architettura e in generale nel progetto che si confronta con materiali e spazi”, spiegano Ico Migliore e Mara Servetto.

Alla sua seconda edizione, la manifestazione raccoglie superfici, pavimenti, porte, maniglie, serramenti, colore e alta decorazione, rivestimenti per interni ed esterni, finiture e architettura d’interni, in un allestimento suggestivo e originale, diviso in tre aree: uno spazio commerciale di esposizione dei prodotti con stand, un’area business e un’area immersiva che ospita un’installazione dinamica per focalizzare l’attenzione su qualità e caratteristiche dei singoli prodotti.

All’interno dello spazio è allestita anche la mostra “La Luce del Marmo” promossa da IMM e dedicata al design nel rispetto di tre temi conduttori: il marmo di Carrara, la leggerezza e la luce come elemento di valorizzazione della materia e delle forme.

Nell’area lounge si alterneranno gli Archicocktails, incontri aperitivo con varie personalità del mondo del design e dell’architettura dedicati ai trend più attuali della progettazione e della

realizzazione.

Le aziende espositrici di Space&Interiors 2017: 2Tec2, Abet Laminati, Alberto Mazzonetto, Arte, Barausse, Bianchi Lecco, Campolonghi Italia, Cladia With Ductal Inside, DI.BI. porte blindate, Effebiquattro Milano, Effeitalia, Erco, Errebi Marmi, Fewood, Fibra, Franchi Umberto Marmi, G.M.C., Garfagnana Innovazione, Giardini Wallcoverings, Internazionale Marmi e Macchine Carrara, Jansen, Julia Marmi di Laurino Mario e Scaravetto Lucilla, Legnoform, Lu-Bek, Marmi Carrara, Mogs, Officine Mandelli, Oikos Colore e Materia per l’architettura, Oikos Venezia, Okey, Oli, Omexco, Orac Decor, Phonotamburato, Renolit, Sa.Ge.Van. Marmi, Salice Paolo, Tailor Made Contract, Torterolo & Re, Vighi Security Doors, Yo2, Zanette.

Orari di apertura al pubblico: martedì, dalle 16 alle 20.30; da mercoledì a venerdì, dalle 12 alle 20.30; sabato 8, dalle 12 alle 20.30