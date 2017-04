A Francoforte la prima di Hypermotion, fiera della logistica 0 aprile 26, 2017

Un convegno per promuovere le innovazioni nella logistica. Si svolgerà in occasione della prima edizione della fiera Hypermotion, dal 20 al 22 novembre. Numerose aziende hanno già annunciato la loro partecipazione: la maggior parte proviene dalla Germania, ma anche da Francia, Portogallo, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Oman. A Hypermotion saranno presentate soluzioni cloud per la logistica e i trasporti nel settore della gestione delle flotte, soluzioni di mobilità digitali per le aziende, tecnologia dei sensori intelligenti per traffico e autostrade, real time data monitoring, così come la gestione intelligente dell’area parcheggio tramite sensori e applicazioni. All’insegna del motto Mobility as a service, l’Associazione Trasporti Reno-Meno(RMV) insieme alla Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft /rms (Società di servizi dell’Associazione Trasporti Reno-Meno) presenterà soluzioni che collegano tra loro il traporto pubblico locale e il trasporto privato. A tale scopo la RMV ha sviluppato le basi per il trasporto intermodale e sta lavorando per il networking di sistemi, date e servizi. Fondamenti essenziali per l’implementazione sono un sistema di background su tutta la rete e con funzionalità multimandante e la banca dati aggiornata in tempo reale della Rmv.

La Its Deutschland (Società tedesca dei sistemi di trasporto intelligenti) e la Zvei (Associazione centrale dell’industria elettrotecnica ed elettronica) saranno presenti a Hypermotion in qualità di partner istituzionali.

La comunicazione tra le automobili e i pedoni nella città del futuro sarà presentata da Contact2Car con un veicolo elettrico della Jaguar Land Rover. L’azienda svizzera Rinspeed presenterà la sua nuova concept car Oasis, un bolide elettrico con spazio verde pensato per la mobilità urbana.