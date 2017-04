Gru, l’innovazione Fassi si chiama F600SE 0 aprile 14, 2017

Fassi, forte della propria leadership e di 35 anni di esperienza nell’ambito delle gru per la movimentazione di pareti secche, amplia la propria gamma introducendo un modello nuovo con prestazioni all’avanguardia Il mercato continua a chiedere modelli con prestazioni performanti, per questo Fassi Gru decide di ampliare anche la propria gamma SE con una nuovo modello dalle elevate prestazioni all’avanguardia. La F600SE.44 oltre ad essere stata pensata per soddisfare le necessità di chi vuole compiere sollevamenti impegnativi nell’ambito della movimentazione delle pareti secche, è perfetta per un utilizzo intensivo nel tempo in grado di resistere alle più severe condizioni di lavoro.

La gru F600SE.44 è dotata di sfili telescopici sul braccio principale in aggiunta a quelli normalmente presenti sul braccio secondario per raggiungere altezze di lavoro eccezionali. I martinetti degli sfili telescopici sono posizionati all’interno di ciascun braccio per ridurre al minimo gli ingombri dando compattezza alla macchina. Sono inoltre state introdotte sofisticate soluzioni di design che comprendono i carter di protezione “carbon look” con estetica molto accattivante a protezione delle tubazioni sul braccio secondario e del distributore idraulico sulla colonna della gru.

Con il modello F600SE.44 Fassi propone al mercato la propria tecnologia Internet of Cranes-IoC, nuovo standard di riferimento nell’ambito della elettronica digitale in cui l’azienda italiana ha maturato una lunga esperienza di ricerca, progettazione e produzione. Il sistema brevettato Fassi “Internet of Cranes-IoC” gestisce tutte le informazioni ricavabili dal suo funzionamento, per offrire all’operatore (o al centro assistenza) i vantaggi di una macchina dotata di controllo intelligente per la gestione in remoto della sua efficienza.

Si tratta di una gru a rotazione continua con una ricca dotazione:

l’innovativo sistema di controllo FX901, il display a colori 7” touchscreen che permette di visualizzare informazioni dettagliate sulle condizioni di stabilizzazione e di lavoro della gru;

il nuovo radiocomando digitale V7;

il controllo automatico della dinamica ADC che verifica tutte le funzioni della gru massimizzando la velocità di movimento in funzione del carico;

il sistema controllo di controllo FX900, il cervello digitale che coordina e gestisce, oltre alle sicurezze presenti sulla gru, le migliori condizioni operative per assicurare prestazioni e controllo macchina ottimali.

Caratteristiche Fassi Gru F600SE.44

Capacità di sollevamento: fino a 392,26 KNm

Sbraccio idraulico: fino a 30,48 m

Ingombro: w 2,51 m, l 8,71 m, h 2,87 m

Dotazione elettronica/idraulica:

Unità di controllo FX900

Distributore idraulico digitale D900

Internet of Cranes – IoC

Radiocomando V7 RRC

Video Touch Display a colori FX901

Controllo della dinamica ADC

Flow sharing