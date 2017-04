Nell’uovo di Pasqua trovati 238 milioni per l’edilizia scolastica 0 aprile 18, 2017

La Pasqua ha portato con sé anche un bel regalo per la scuola italiana: 238 milioni di euro per finanziare 293 interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli istituti d’istruzione. Lo stanziamento è stato varato dal decreto firmato da Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione, e rientra nell’ambito del piano dei cosiddetti mutui Bei a tassi agevolati per l’edilizia scolastica. Il provvedimenti passa ora sulla scrivania del ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan e di Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

I 238 milioni vanno ad aggiungersi ai 905 sborsati nel 2015 sempre nell’ambito dei mutui Bei e spesi nel corso del 2016. I 905 milioni hanno consentito di finanziare 1.215 interventi, di cui 721 già portati a termine. Con le economie di spesa relative al finanziamento del 2015 (200 milioni) sono stati autorizzati a fine 2016 altri 300 interventi che partiranno entro l’estate. Lo scorso 6 aprile il Ministero dell’Istruzione e la Struttura di Missione per l’edilizia scolastica di Palazzo Chigi hanno presentato presso la Banca europea per gli investimenti il nuovo sistema di monitoraggio degli interventi di edilizia messo a punto per tenere sotto controllo in modo costante l’andamento dei cantieri e della spesa.