San Marco colora la fotografia di David Lachapelle 0 aprile 10, 2017

Colorevivo di Colorificio San Marco fa da sfondo alle opere di David Lachapelle, fotografo e regista statunitense. L’azienda di Marcon (Venezia) ha messo a disposizione le proprie tinte per l’allestimento di Lost+Found, grande monografica dell’artista, uno dei più importanti e dissacranti fotografi contemporanei, che sarà in mostra a Casa dei Tre Oci di Venezia da mercoledì 12 aprile al 10 settembre.

“Amo creare tramite l’uso della fantasia, tramutando in immagine i miei sogni”: con queste parole l’artista a stelle e strisce descrive i suoi lavori. L’esposizione, a cura di Reiner Opoku e Denis Curti, presenta oltre cento immagini che celebrano la carriera del fotografo e propone in anteprima mondiale New World, un progetto di 11 fotografie che segnano il ritorno alla figura umana e ruotano attorno a temi come il paradiso e le rappresentazioni della gioia, della natura, dell’anima.

Per mettere ancora più in risalto le opere fotografiche esposte, lo sfondo scelto per l’allestimento è ColoreVivo, la nuova idropittura murale superlavabile di Colorificio San Marco S.p.A. ad elevata copertura e rapida essiccazione, nel colore Roman White. Grazie alle oltre 1200 tinte del Sistema Tintometrico Marcromie, ColoreVivo è in grado di personalizzare e vivacizzare tutti gli interni, moderni o tradizionali, e rappresenta la soluzione ideale per valorizzare l’universo surreale, barocco e pop dell’artista statunitense.

Contribuendo alla realizzazione dell’evento, Colorificio San Marco S.p.A. conferma ancora una volta il legame con la città di Venezia e la grande passione per l’arte e il colore. A ulteriore dimostrazione del proprio impegno, l’azienda di Marcon ha messo a disposizione i propri colori anche per l’allestimento della Mostra dell’11° Premio Arte Laguna.