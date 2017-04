Contatori di calore, Kalorimeta (Kalo) acquisisce Qundis 0 aprile 27, 2017

Il gruppo aziendale di Amburgo che fa capo a Kalorimeta (Kalo) ha acquisito Qundis, leader europeo nella produzione di sistemi Amr, ripartitori di calore, contatori di calore e d’acqua e smart meter gateways per la gestione di dati dei consumi energetici. Nell’operazione entra anche la controllata Smarvis. L’investimento permetterà al gruppo di imporsi come player di primo piano nella gestione intelligente del settore edile. I dispositivi Qundis, infatti, sono già installati in 6 milioni di appartamenti con una presenza in più di 30 Paesi in tutto il mondo. L’acquisizione sarà completata entro la fine di maggio. QUNDIS diventerà poi parte del gruppo aziendale di Amburgo che, oltre a Kalo, include anche KeepFocus Europ Kg, specialista in piattaforme per la raccolta di dati energetici e Ikw Service, fornitore di servizi completi nel settore della fatturazione, oltre a una partecipazione nell’azienda leader nel settore Smart Meter Gateway, ossia Powerplus Communications.